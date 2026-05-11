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Wetter vor Auffahrt: Die Eisheiligen bringen Bodenfrost und Regen

In der schweiz ist in der vergangenen nacht in diesem herbst erstmals zu bodenfrost gekommen
Die Eisheiligen machen in diesem Jahr ihrem Namen alle Ehre. Bild: imago images

Die Eisheiligen bringen Bodenfrost und kalte und regnerische Auffahrtstage

11.05.2026, 14:1611.05.2026, 14:16

Mit dem Mamertus-Tag startet heute die Woche der Eisheiligen. In diesem Jahr scheint sich die jährlich wiederkehrende Prophezeiung des Kälteeinbruchs samt Bodenfrost gemäss Meteonews zumindest stellenweise zu bewahrheiten. Während ein Tiefdruckgebiet aus Ostdeutschland trübes und nasses Wetter in die Schweiz bringt, bleibt es zum Auftakt der Eisheiligen mit bis zu 15 Grad noch verhältnismässig mild.

Die Kaltfront erreicht dann in der Nacht auf den Dienstag die Schweiz. Die Temperaturen fallen auf knapp über zehn Grad. Auch der Dienstag startet nass und bewölkt, dabei sinkt die Schneefallgrenze bis zum Morgen auf 800–1000 Meter. Die für den Bodenfrost erforderliche 0-Grad-Grenze wird jedoch noch nicht erreicht.

Im Verlauf des Vormittags sorgt dann ein Zwischenhoch für erste sonnige Aufhellungen und einen grösstenteils trockenen Dienstagnachmittag und Abend. Wer das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest in einem Public Viewing draussen schauen will, kann vorsichtig aufatmen. Im Süden der Schweiz werden dank des Föhns milde 22 Grad erwartet.

Temperaturen nähern sich der 0-Grad-Grenze

Dass sich die Wolken im Verlauf des Dienstags verziehen, sorgt für eine vielerorts gering bewölkte bis klare Nacht auf den Mittwoch. Ideale Bedingungen also für den von allen mit einem grünen Daumen gefürchteten Bodenfrost. Die Temperaturen am frühen Mittwochmorgen liegen nur noch knapp über null, sodass es stellenweise zum Gefrieren der Böden kommen kann.

Meteonews empfiehlt denn auch, Jungpflanzen vorsorglich in die Wärme zu zügeln und Beete mit einem Vlies oder Folien abzudecken, um Frostschäden zu vermeiden. Im Laufe des Tages steigen dann die Temperaturen wieder an und es bleibt vorwiegend trocken.

Bild
Bild: screenshot meteonews

Wer ein verlängertes Wochenende über Auffahrt geplant hat, dem spielt in diesem Jahr das Wetter leider nicht in die Karten. Es bleibt regnerisch, bewölkt und kühl. Während sich am Donnerstag noch einige sonnige Aufhellungen zeigen, bleibt es am Freitag, dem letzten Tag der Eisheiligen, auch bekannt als «Kalte Sophie», vorwiegend grau.

Auch das Wochenende startet bewölkt und nass, während sich dann im Verlauf des Tages die Wolken stellenweise verziehen und der Regen abnimmt. Besonders im Süden ist bereits am Samstag mit längeren sonnigen Phasen zu rechnen. Am Sonntag lockert es weiter auf, die Temperaturen steigen und die Sonne lässt sich zum Ende der Woche hin wieder häufiger blicken. (jul)

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