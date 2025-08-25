Diese Woche braucht es zuerst kurze Hosen, dann die Regenjacken. Bild: keystone

Erst Sonne, dann Regen – doch die Schwingfans könnten Glück haben

Die neue Woche startet noch immer mit einigermassen sommerlichen Temperaturen. Doch Mitte Woche kippt das Wetter erneut und es wird wieder nass. Ganz abhaken muss man den Sommer aber noch nicht.

Pünktlich aufs Wochenende hat sich der Regen verzogen und der Sonne wieder Platz gemacht. Auch die neue Woche startete mit mehrheitlich blauem Himmel. Zwar ist es morgens mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad schon ziemlich frisch, tagsüber heizt es aber bereits wieder auf rund 25 Grad auf.

Auch am Dienstag wird es laut Prognosen sonnig und knapp 30 Grad heiss. Danach beginnt die Wetterstimmung aber allmählich zu kippen. Schon in der Nacht auf Mittwoch muss mit Niederschlägen und Gewittern gerechnet werden. Tagsüber gibt es zwar einen Sonnen-Wolken-Mix, in der zweiten Tageshälfte ziehen dann aber im Jura, in den Alpen und im Süden bereits die nächsten Schauer auf – aber immerhin erreichen die Temperaturen noch um die 25 Grad.

Kühler und nasser in der zweiten Wochenhälfte

Voraussichtlich ins Wasser fallen wird der Donnerstag. Wie schon letzte Woche sind dann viele Wolken, teils starke Niederschläge und Gewitter angekündigt. Im Süden kann es sogar unwetterartig regnen. Die Temperaturen klettern wohl nur noch auf rund 20 Grad.

So wird das Wetter am ESAF

Und das ausgerechnet zum Auftakt des ESAF in Mollis. Wird der Schwingevent verregnet? Das muss nicht sein. Gemäss den Prognosen von Meteonews bleibt es zumindest am Freitagvormittag trocken, in der zweiten Tageshälfte muss dann aber wieder mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich um die 20 Grad.

Für die Wettkämpfe am Samstag gibt es bessere Nachrichten. Das Wetter stabilisiert sich ein wenig und es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken, Regen dürfte nur noch vereinzelt fallen.

Bild: Meteonews

Der Schlussgang am Sonntag ist derzeit wettertechnisch noch schwer abzuschätzen: Tagsüber dürfte es zumindest teilweise sonnig sein, gegen Abend oder in der Nacht auf Montag erreicht jedoch eine neue Störung die Schweiz. Die Temperaturen bewegen sich das ganze Wochenende über um die oder etwas über 20 Grad. Wer sicher gehen will, nimmt am ESAF also eine Regenjacke mit.

Noch immer Waldbrandgefahr

Auch wenn die Aussicht auf Regen nicht alle freuen mag, im Wallis dürfte insbesondere die Natur dankbar sein. Noch immer ist es dort nämlich deutlich zu trocken, teilweise herrscht sogar sehr grosse Waldbrandgefahr.

Bild: Naturgefahrenportal