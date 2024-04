Video: watson/Aya Baalbaki

Tornados in den USA: Diese 5 Videos zeigen die heftige Verwüstung

Mehr «Videos»

Mehrere Tornados haben im Mittleren Westen der USA mehrere Menschen in den Tod gerissen und grosse Schäden angerichtet. Mindestens vier Menschen starben in Oklahoma, wie der Gouverneur des Bundesstaats, Kevin Stitt, am Sonntag mitteilte. Örtliche Medien hatten zuvor bereits unter Berufung auf den zuständigen Rettungsdienst berichtet, dass sich unter den Toten ein vier Monate altes Kind befindet.

Video: watson/Aya Baalbaki

Nach Angaben des Gouverneurs wurden ausserdem mindestens 30 weitere Menschen verletzt. Der Republikaner war in den Ort Sulphur südlich von Oklahoma City gereist, wo es besonders starke Verwüstungen gab. «Was ich in hier in Sulphur gesehen habe, ist unglaublich», sagte Stitt und versprach schnelle Hilfe beim Wiederaufbau. Für alle betroffenen Teile des Bundesstaats hat er den Notstand ausgerufen.

(aya)