Mehr zum Thema Wetter und Klima in der Schweiz:

Im Süden stieg der Regenüberfluss wegen einer Staulage zwischen dem 22. und 25. Oktober indessen an. So fiel in Lugano TI 81 Prozent mehr Regen als im Mittel. Insgesamt regnete es in der ganzen Schweiz an zehn Tagen oder mehr, wie es weiter hiess. (sda)

Allerdings ist er weit entfernt vom Spitzenreiter, dem Oktober 2022 mit einem Überschuss von 3,7 Grad. Frosttage gab es im Oktober 2024 keine, so dass die Laubverfärbung und der Laubfall sich gegenüber dem Durchschnitt verspäten.

Am Schluss dürfte der Oktober auf den Plätzen sechs oder sieben der wärmsten zehnten Jahresmonate seit Messbeginn 1864 landen, wie der Wetterdienst Meteonews am Dienstag mitteilte. Damit ist der Oktober dieses Jahr bereits der sechste Monat mit einem Temperaturüberschuss von über 1,5 Grad.

Den «goldenen Oktober» kann sich die Schweiz 2024 abschminken. Der ablaufende Monat war deutlich zu nass, zu bewölkt und dank der zweiten Hälfte auch zu mild. Der Wärmeüberschuss lag am Montag bei 1,8 Grad. Der Oktober kommt in die Top Ten der wärmsten Oktober.

