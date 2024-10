Ausflug in der Sonne geplant? Hier lohnt sich am Wochenende eine Wanderung

Diese Woche erwartet uns eine typische Herbstwoche. Ein Hoch über dem Atlantik sorgt in der Schweiz für häufige Nebellagen, vor allem im Mittelland wird es grau und eher kälter werden.

Den Prognosen zufolgen wird dies auch noch bis nächste Woche so bleiben, wie «MeteoNews» in einem Blogbeitrag schreibt.

Die Prognose für diese Woche

Die Wetterprognose bis nächsten Montag. Im Norden und Westen bleibt oftmals grau, im Süden zeigt sich die Sonne. Bild: MeteoNews

Sonnig wird es in den nächsten Tagen im Süden sowie in den Alpen, die Nebelgrenze liegt dann zwischen 1000 und 1200 Metern, am Freitag könnte diese gar unter 1000 Metern fallen.

Wer wandern will, sollte in die Berge oder in den Süden

Wer also einen Wanderausflug geplant hat, sollte möglichst in die Berge oder in den Süden. Denn: Zeigt sich die Sonne, wird es auch wärmer, lokal können bis zu 16 Grad drin sein – mit Sonnenstrahlen auch mehr.

Die Nullgradgrenze steigt aufs Wochenende hin an, am Donnerstag und Freitag liegt sie auf sehr hohen 4200 bis 4300 Metern. «Ein rekordverdächtiges Niveau», wie «MeteoNews» schreibt.

Die Nullgradgrenze am Freitagmittag. Bild: MeteoNews

