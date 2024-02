Das könntest du sein. Im Tessin. Bild: Shutterstock

Im Süden gibt es Schnee ... viel Schnee – so wird das Wetter diese Woche

Im Tessin und in Teilen Graubündens gibt es sehr viel Neuschnee, der Bund warnt. Im Norden wird die Woche mild und vereinzelt nass.

Mehr «Schweiz»

Die neue Woche bringt in der Schweiz wettertechnisch das, was im ganzen Monat Februar typisch war: Es ist auffällig mild und im Süden viel zu nass.

Im Norden bleiben die Höchsttemperaturen die Woche durch bei 8–10 Grad, im Süden erwarten dich tendenziell 10–11 Grad, mit Ausnahme vom Dienstag, der gerade mal 7 Grad bringt, und dem Donnerstag, der mit 14 Grad bereits Frühlingsluft schnuppern lässt.

Im Norden zeigt sich immer wieder mal die Sonne, am Mittwoch wird es jedoch trüb und am Freitag verbreitet nass. Niederschläge prägen die Woche im Süden, allein der Donnerstag wird in der ganzen Schweiz recht sonnig.

Das Wochenende wird im Norden frühlingshaft, es gibt bis zu 13 Grad und die Sonne zeigt sich. Im Süden bleibt es nass bei 11 Grad.

Schneegefahr im Süden

Im Tessin und in der Bündner Region Moesa gibt es bis Dienstagmorgen starken Schneefall, der Bund hat darum die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Er rechnet dort mit 30–50 cm Neuschnee. Schon die letzten Tage hat es geschneit, es herrscht darum Lawinengefahr. Die Tessiner Kantonspolizei rät dazu, sich mit Winterpneus und Schneeketten vorzubereiten oder das Auto gleich stehenzulassen.

(rbu)