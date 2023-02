Eislaufen mit diesem Panorama? Bei Punkt zwei erfährst du, wo das möglich ist. Bild: Schweiz Tourismus

Rauszeit

Für alle Verliebten: Diese 10 Erlebnisse (+ 1 Bonus) treffen mitten ins Herz

Heute ist Valentinstag. Doch für romantische Erlebnisse braucht es keinen speziellen Tag. Wir haben dir hier 11 Angebote, mit denen du deinen Liebsten überraschen kannst.

Der Winter ist für viele ohnehin die romantischste Jahreszeit. Irgendwo in der Stille der eingeschneiten Landschaft unterwegs sein – das lässt Herzen höher schlagen.

Und weil heute (14.2.) Valentinstag ist, haben wir dir hier romantische Erlebnisse im Winter (und eines im Sommer) zusammengestellt, mit welchen du deinen Schatz zum Schmelzen bringst.

Wilde Vögel füttern

Von Dezember bis 9. März können im Taiswald bei Pontresina wilde Vögel gefüttert werden. Weil diese in der kalten Jahreszeit hartnäckiger nach Futter suchen müssen, wurden hier Futterstellen eingerichtet. Jeden Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr stehen fachkundige Vogelkenner bei der Futterstelle des Vogelschutzes Oberengadin bereit, um die Vogelwelt zu erklären. Die Vögel essen hier aus der Hand. Mitnehmen muss man nichts ausser warme Winterkleidung.

Wilde Vögel in Pontresina füttern. Und dazu gibt's fachkundige Informationen. bild: Curdin Preuss

Die Fütterung im Arven- und Lärchenwald beim Eingang zum Val Roseg lässt sich wunderbar mit einem Winter- oder Schneeschuhspaziergang beispielsweise zum Stazersee kombinieren.

Hier gibt es mehr Informationen.

Eislaufen mit Aussicht

Eislaufen kann man ja auch in einer Halle oder einem offenen Eisfeld mitten in der Stadt. Aber nichts schlägt das Natureisfeld auf der Alp Raguta auf 1950 Metern über Meer in der Region Viamala. Fünf Minuten von der Bergstation der Sesselbahn Feldis-Mutta kannst du hier mit traumhaftem Panorama eislaufen.

Eisfeld mit Aussicht? Bitte sehr. Bild: Schweiz Tourismus

Seit 2002 wird das Feld von 20x44 Metern vorbereitet, Schlittschuhe können vor Ort gemietet werden. Auch Curling und Eisstockschiessen ist möglich. In der Berghütte können typische Bündner Spezialitäten genossen werden.

Hier gibt es mehr Informationen.

Hier liegt die Alp Raguta auf fast 2000 Metern über Meer. Bild: Schweiz Tourismus

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos.

Iglu-Übernachtung

Möglichkeiten, im Winter in einem Iglu zu übernachten, gibt es in der Schweiz einige. Egal ob in Zermatt, Gstaad oder Davos: Bettflaschen, Decken und Felle halten dich warm und sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Die Experten von Iglu-Dorf bieten in ihren Anlagen auch Bars und Restaurants an. Wie wär's mit einem Fondue und anschliessender Fackelabfahrt?

Das Iglu-Dorf im Skigebiet von Davos. Bild: iglu-dorf.com

Ebenfalls übernachten kannst du auf der Engstligenalp. Falls du einfach nur ein Fondue im Eis geniessen willst, ist das hier ebenfalls möglich. Das Iglu-Restaurant bietet dir bis Anfang April ein spezielles Erlebnis.

Willkommen im Eispalast auf der Engstligenalp. Bild: Bergbahnen Engstligenalp AG

Die Anreise erfolgt über die Luftseilbahn. Insbesondere die abendlichen Fahrten (Talfahrt bis 22 Uhr) gehören hier ebenfalls zu den Highlights.

Hier gibt es mehr Informationen zur Übernachtung und zum Fondue im Iglu auf der Engstligenalp.

So schläfst du in den Romantik-Iglus im Iglu-Dorf. Bild: iglu-dorf.com

Fondue-Gondel

Wir bleiben beim Fondue, wechseln aber vom Iglu in die Gondel. In der Panorama-Gondel auf den Pilatus kannst du bis im April ein Fondue geniessen. Maximal vier Personen finden Platz, natürlich geht das auch zu zweit. Und während ihr da hoch schwebt, wird dich die Aussicht auf die Zentralschweizer Bergwelt, Luzern und den Vierwaldstättersee verzaubern.

Ein Fondue zu zweit in der Gondel mit traumhafter Sicht auf die Zentralschweiz. Bild: PILATUS-BAHNEN AG

Eine abendliche Gondelfahrt mit Fondue kannst du auch in Saas-Fee erleben. Die Lichter von Saas-Fee und die Umrisse der imposanten Bergwelt sorgen hier für eine einzigartige Atmosphäre. Es gibt die Gruppen- und Familiengondeln (inklusive Spielzeug für die Kinder) für jeweils sechs Personen – und für Verliebte ist natürlich die Candle-Light-Gondel zu empfehlen.

Und grad noch eine Fondue-Gondel: Von der Bettmeralp auf das Bettmerhorn kannst du einmal wöchentlich in einer gemütlich eingerichteten Gondel die nächtliche Region der Aletscharena geniessen.

Hier gibt es mehr Informationen zur Bettmerhorn-Gondel, zur Pilatus-Gondel und hier zur Gondel in Saas-Fee.

Candle-Light-Gondel in Saas-Fee für ein ganz besonderes Fondue-Erlebnis. Bild: Saastal Tourismus AG

Fondue-Schlitten

So, ein Fondue-Angebot machen wir noch, dann ist Schluss. Dieses ist eher etwas für Abenteuerlustige. Auf der Fürenalp bei Engelberg kannst du dir einen Fondue-Schlitten abholen. Das Set für 2 Personen kannst du dann irgendwo unterwegs auf Thermositzkissen oder Wolldecken geniessen.

Fondue im überdimensionalen Caquelon und mit unschlagbarer Aussicht. Bild: Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Ebenfalls draussen, aber zu Fuss statt mit Schlitten kannst du in Gstaad dein Fondue-Erlebnis haben. Hier gibt es einen Fondue-Rucksack mit allem, was du brauchst. Vier überdimensionale Caquelons und zwei Hütten ermöglichen dir dann an schönen Aussichtspunkten, dein Fondue zuzubereiten. Natürlich kannst du dir auch deinen eigenen Lieblingsplatz auswählen, um das Fondue zuzubereiten.

Hier gibt's mehr Informationen zum Fondue-Schlitten auf der Fürenalp und hier zum Fondue-Rucksack in Gstaad.

Schlafen im Stroh Deluxe

Das Kemmeriboden-Bad kommt nach dem Unwetter am 4. Juli 2022 im Frühsommer mit einer Teilöffnung zurück. Dabei wartet ein ganz besonderes Bijou: Schlafen auf der ehemaligen Heubühne.

Willkommen auf der ehemaligen Heubühne. Bild: Hotel Landgasthof Kemmeriboden Bad

Als «grösstes Zimmer im Emmental» werden die 150 Quadratmeter des «Schlafen im Stroh Deluxe» angepriesen. Geschlafen wird dann aber nicht im Stroh, sondern im Doppelbett. Eine Zweierbadewanne steht ebenfalls zur Verfügung.

An Platz sollte es nicht fehlen. Bild: Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad

Das ganze Zimmer befindet sich auf der ehemaligen Heubühne des Kemmeriboden-Bads. Da diese nicht beheizbar ist, kann es nur in den Sommermonaten von Juni bis September gebucht werden. Du musst dich also noch bisschen gedulden.

Hier gibt's weitere Informationen.

Winter Love Trail

Wer aussichtsreiche Spaziergänge mag, der wird in Adelboden glücklich. Seit der Saison 2021/22 lädt hier der Winter Love Trail zwischen Sillerenbühl und Geils mit seinen acht Posten rund um die Liebe ein. Der Themenweg beleuchtet die verschiedenen Facetten der Liebe und lädt zum Innehalten und Staunen ein. Herzklopfen ist garantiert. Unter anderem kann man im LoveNest, auf eine Schaukel das Alpenpanorama geniessen.

Was für eine «Sitzbank». Bild: Bergbahnen Adelboden AG

Übrigens: Unter dem Motto «Du bringst den Ring, wir den Rest» verlosen die Bergbahnen Adelboden AG eine Traumverlobung auf dem Weg. Im Package hat's von der 4-Sterneunterkunft bis zum Spa und Frühstück alles mit drin. Mitmachen kann am von 14. bis 28. Februar 2023 hier.

Hier gibt's weitere Informationen zum Winter Love Trail.

Schlafen in der Sternwarte

Wer ein romantisches Hotelzimmer erleben will, der muss aber nicht bis zum Sommer warten. Einige der Million Stars Hotels haben auch im Winter geöffnet – und zwar exklusiv für zwei Personen.

Die grosse Luke kann nur bei gutem Wetter geöffnet werden. Bild: Randolins

Wir picken hier die Sternwarte by Randolins in St. Moritz heraus, welche zu den Responsible Hotels of Switzerland gehört. Auf 2000 Metern über Meer kannst du die Nacht in der 1924 gebauten Sternwarte verbringen. Diese wurde zum Hotelzimmer umgebaut. Die Panoramaluke kann allerdings nur bei gutem Wetter geöffnet werden. Bei offener Luke zu schlafen, ist im Winter nicht zu empfehlen. Aber Abends hast du freien Blick auf die Engadiner Bergwelt und den Sternenhimmel.

Beeindruckende Aussicht auf die Engadiner Bergwelt und den Sternenhimmel. Bild: Randolins

Übrigens: Den Wellnessbereich des Hotels kannst du mitbenutzen. Das Skigebiet Corviglia liegt nur 300 Meter entfernt.

Hier gibt's mehr Informationen.

Winter-Glamping

Campieren im Winter? Das ist nicht jedermanns Sache. Aber zum Glück gibt es Glamping. Du verbringst die Nacht zwar auf einem Campingplatz, aber in einer angenehmen Hütte, einem Tiny House oder Wohnwagen. Der Camping Eggishorn in Fiesch hat beispielsweise das ganze Jahr über geöffnet – und du bist praktisch mitten im Aletschgebiet.

Campingplatz Viva in Rueras (rechts). Im Hintergrund die Station Dieni vom Skigebiet Sedrun-Andermatt. Bild: Camping Viva

In Graubünden gibt es derweil von Scuol über Samedan bis Flims einige Angebote. Etwas abgelegener findest du zum Beispiel in Rueras/Sedrun – weit oben in der Surselva am jungen Rhein – auf dem Camping Viva eines von fünf liebevoll eingerichteten Tiny Homes (vier davon sind wintertauglich, du kannst auch mit dem eigenen Wohnmobil/Camper einen Platz mieten). Der Naturcampingplatz liegt praktisch an der Langlaufloipe, in der Nähe führt der Rhein vorbei und du kannst die Stille geniessen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Camping Eggishorn und hier zum Camping Viva in Rueras.

Eines von fünf individuell gestalteten Tiny Homes in Rueras. Bild: Camping Viva

Mit Pferdeschlitten ins einsame Tal

Wir starteten in Pontresina und hören praktisch am gleichen Ort wieder auf. Dieses Mal sind wir aber mit Pferdeschlitten unterwegs. Werner Wohlwend, der Kutscher vom wilden Tal, betreibt mit über 50 Tieren den Pferde-Omnibus (bis zu 30 Personen) ins Rosegtal. Du kannst aber auch eine private Kutsche mieten.

Romantische Kutschenfahrt zu zweit durch das verschneite Engadin. bild: Wohlis Kutsch- und Reitbetrieb GmbH

Die Fahrt ins autofreie Rosegtal, gut eingepackt in Felle und Wolldecken, kannst du selbst bei minus 20 Grad geniessen. Diese Temperatur kann durchaus erreicht werden. Gemäss Wohlwend macht die klirrende Kälte die Schlittenfahrt umso lohnenswerter. Während der Fahrt durch Arven- und Lärchenwälder inmitten der Schneemassen kannst du die Idylle im Tal aufsaugen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: Oliver Dorn/Moritz Hübner

BONUS: Schlemmen und spazieren

Wer will ohne schlechtes Gewissen schlemmen? Bei 3 Gänge & 3 Gastgeber ist dies perfekt möglich. Da werden dir nämlich Vorspeise, Hauptgang und Dessert in drei unterschiedlichen Restaurants serviert. Dazwischen wanderst du auf der Rigi jeweils zum nächsten Gang.

Unterwegs durch die verschneite Landschaft auf der Rigi. Bild: Rigi Bahnen AG

Die Spaziergänge (oder Schneeschuhwanderungen) zwischen den Gängen lassen eure Herzen höher schlagen. Ein Guide sorgt dafür, dass ihr rechtzeitig zum nächsten Gang wieder im Restaurant seid. In dieser Saison hat es allerdings keine Plätze mehr offen (Gruppen sind auf Anfrage noch möglich). Aber vielleicht willst du ja schon mal für die nächste Saison planen ...

Hier gibt es mehr Informationen.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.