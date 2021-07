Schweiz

Tief Ferdinand kommt: «Erhebliche Gefahr» – Bund ruft zweithöchste Warnstufe aus



Geniess' die Sonne noch! Ab heute Nachmittag ist Schluss damit. Dann zieht Tief Ferdinand über die Schweiz und sorgt Gewitter. Und diese haben es in sich. Der Bund hat die Gefahrenstufe drei ausgerufen. Betroffen sind sämtliche Regionen ausser dem Tessin und dem Engadin.

Warnung des Bundes: Ab heute Nachmittag heftige Gewitter möglich. Gefahrenstufe 3 (von 4). Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz pic.twitter.com/YhoImXQjn8 — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) July 30, 2021

Tief «Ferdinand» bringt demnach am Nachmittag aus Westen verbreitet aufkommende, teils kräftige Schauer und Gewitter, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie auf seiner Webseite erklärte. Dabei seien lokal Hagel oder grössere Niederschlagsmengen möglich. Die Gewittern sollen bis in die Nacht andauern.



Genaue Zugbahnen von Gewittern sind laut Meteorologen schwierig zu prognostizieren. In den vergangenen Wochen haben unwetterartige Gewitter die Seepegel im Land vorübergehend stark ansteigen lassen. Lokal waren Bäche und Flüsse jeweils rasch ansteigen und teils über die Ufer getreten.

Auch heute sind lokal wieder unwetterartige #Gewitter mit #Starkregen, #Hagel und #Sturmböen möglich. Die genaue Zugbahn der Gewitter ist allerdings schwierig zu prognostizieren. Einen regelmässigen Blick auf den Niederschlagsradar (https://t.co/PSSm2JQlMR) lohnt sich. (ss) pic.twitter.com/8hRyKKj3iI — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 30, 2021

Die Gewitter ziehen sich laut Meteonews in mehreren Wellen bis weit in die Nacht hinein, lassen dann aber von Westen her allmählich nach. Am Samstag dürfte es im Flachland eher trocken sein, die Sonne wird sich aber kaum zeigen. Die Temperaturen erreichen zwischen 20 und 24 Grad. Am Abend steigt das Gewitterrisiko wieder an – vor allem in den westlichen Landesteilen.

Bislang kamen bei den Unwettern in der Schweiz in diesem Sommer zwei Menschen ums Leben. Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Millionen Franken.

6 bis 9 Stunden Sonnenschein 🌤liegen heute noch drin, dann folgen Gewitter🌩 mit Unwetterpotential. ^sba pic.twitter.com/teGL7fslxx — SRF Meteo (@srfmeteo) July 30, 2021

