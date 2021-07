Schweiz

Wetterprognose Schweiz 1. August: Gewitter vermiesen Nationalfeiertag



Nicht schon wieder! Bis am 1. August schüttet es teils wie aus Kübeln

Der Sommer-Knorz geht weiter: Nach einer kurzen Schönwetterphase nimmt ab Freitag Tief «‹Ferdinand› die Zügel in die Hand», wie Meteonews berichtet.

Aus Westen türmen sich je länger je mehr Wolken auf: Kräftige Regenschauer und Gewitter vermiesen die Sommerfreuden erneut. In den Alpen und im Süden können in den kommenden Tagen mancherorts bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Nach dem namenlosen #Zwischenhoch heute, nimmt ab morgen #Tief #Ferdinand die Zügel in die Hand. Bis und mit dem 1. August bestimmt Ferdinand unser #Wetter und bringt in Summe einmal mehr beachtliche #Regenmengen, siehe Karte. Mehr Wetter 👉 https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/0N3j468M3g — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 29, 2021

Am Samstag folgen weitere Regenschauer, vor allem über den Bergen. Besonders im Flachland gibt es längere sonnige Phasen, am Abend kommt verbreitet kräftiger Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei frühsommerlichen 23 Grad.

1.August-Wetter

Bitter für alle Freundinnen und Freunde von 1. Augustfeierlichkeiten: Auch am Bundesfeiertag dominieren Wolken, verbreitet regnet es sogar in Strömen! Die Wurst grilliert man heuer also besser an einem trockenen Ort.

Nehmt schon mal die Herbstkleider hervor: Bei gerade einmal 18 Grad kann es mit dem Regen gefühlt ziemlich kühl werden.

Das wechselhafte Wetter geht auch in der nächsten Woche weiter. Nach wie vor ist keine stabile Hochsommerphase in Sicht. (amü)

