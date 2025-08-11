sonnig22°
Brasilianerin wollte 10 Kilogramm Kokain in nach Zürich schmuggeln

Röntgenbild Koffer mit doppeltem Boden
Ein Röntgenbild vom Koffer mit dem doppelten Boden, in dem das Kokain versteckt war.Bild: BAZG

Zöllner finden rund 10 Kilogramm Kokain am Flughafen Zürich

11.08.2025, 10:1311.08.2025, 10:13
Eine 42-jährige Brasilianerin hat am vorletzten Wochenende versucht, in zwei Koffern mit doppeltem Boden rund 10 Kilogramm Kokain in die Schweiz zu schmuggeln. Ein Röntgengerät am Zoll machte ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Die Brasilianerin sei am 2. August kurz vor Mitternacht aus Sao Paulo eingereist, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Montag mit. Bei der Zollkontrolle entdeckten die Mitarbeitenden dann einen doppelten Boden im Koffer, unter dem rund fünfeinhalb Kilogramm Kokain versteckt waren.

Die Schmugglerin hatte zusätzliches Pech, weil ihr zweiter Koffer nicht auf dem Gepäckband auftauchte. Sie hatte ein Dokument vom «Lost&Found»-Schalter dabei, was von den Zollmitarbeitenden gefunden wurde. Die Kantonspolizei konnte den zweiten Koffer am Tag darauf dann beim Schalter in Empfang nehmen. In diesem waren weitere 4,6 Kilogramm Kokain versteckt. (sda)

