Über 20 Grad: Die Wetterprognose für nächste Woche macht Freude



Am Wochenende wirds nochmals kalt, aber nächste Woche darfst du dich auf 20 Grad freuen

Freude herrscht! Morgen ist nicht nur Freitag, sondern es wird auch nochmals sonnig. Danach erreicht uns in der Nacht auf den Samstag jedoch eine Kaltfront, die wieder tiefere Temperaturen und vereinzelt auch Regenschauer mit sich bringt. Das nächste Hochdruckgebiet lässt aber nicht lange auf sich warten.

So bringt uns das Hochdruckgebiet in der ersten Hälfte der Karwoche für den Frühling deutlich angebrachtere Temperaturen als die 10 bis 12 Grad, mit denen wir uns am Wochenende noch abfinden müssen. Spätestens am Montag soll die von Südeuropa herziehende Schön-Wetter-Front den letzten Nebelbänken den Garaus machen.

«Im Flachland werden Temperaturen von 20 bis 23 Grad erreicht, die Nullgradgrenze bewegt sich zwischen 2900 und 3100 Metern», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

Bild: MeteoNews

Osterwochenende noch in der Schwebe

Wie das Wetter am Osterwochenende wird, ist jedoch schwierig zu sagen. Das Hochdruckgebiet schwächt sich gegen Ende Woche ab und von Norden her nähern sich kältere Luftmassen.

Nun stellt sich die Frage, ob uns diese Kaltfront bereits vor oder nach dem Osterwochenende erreicht. Deshalb gilt es, die frühlingshaften Temperaturen Anfang Woche noch mehr zu geniessen! (leo)

