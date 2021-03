International

Naturphänomen: Mammatuswolken in Berlin



Nein, das ist kein Photoshop: So sah gestern der Himmel über Berlin wirklich aus 😍

Gestern war mächtig was los am Himmel: Während auf dem Säntis Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde gemessen wurden und die Schneefallgrenze auf unter 1000 Meter über Meer sank, zeigte sich der Himmel über der Hauptstadt unserer nördlichen Nachbarn etwas versöhnlicher.

Krasser Himmel über Berlin pic.twitter.com/rTohBu8mCo — Monika Herrmann 🚴 (@MonikaHerrmann1) March 11, 2021

Aber was hat es sich mit diesen seltsam geformten Wolken auf sich? Berliner Hipsterdampf? Petrus-Ausraster? Weder noch. Mammatuswolken nennt sich dieses wunderbare Naturphänomen.

Am häufigsten findet man Mammatuswolken auf der Rückseite einer kräftigen Schauer- oder Gewitterwolke, weiss Meteorolo Jörg Kachelmann. Meistens sind sie glatt und hängen beutelartig an der Unterseite einer Ambosswolke hinunter. Daher kommt auch ihr Name, «mamma» bedeutet auf Lateinisch «Brust» – und brustartig sind die Wolken auch geformt.

Die Ursache ihrer Entstehung ist noch nicht vollständig geklärt. Theorien seien Temperatur- und Feuchteunterschiede und daraus resultierende Verdunstungsvorgänge, welche im Bereich von Abwinden derartige Strukturen ausbilden, schreibt Kachelmann weiter. (bal)



