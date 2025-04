Darum fühlt es sich heute so kalt an

Morgen schwächt sich die Bise etwas ab. Im Mittelland weht sie nur noch mässig. Am Donnerstag lässt der Wind nach, trotzdem solltest du nicht gleich auf leichtere Kleidung umsteigen. Morgens sind es nur etwa 2 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 18 Grad.

Beschleunigt wird die Bise durch das Juramassiv im Nordwesten der Schweiz, das den Windkanal immer weiter verengt. Dadurch steigt die Windgeschwindigkeit, was besonders am Genfersee spürbar ist. In der Region kann die Bise Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h oder mehr erreichen.

Nach Shitstorm: Meret Schneider will Regeln für Hassrede auf digitalen Plattformen

Was in der realen Welt illegal ist, soll nun auch online nicht mehr geduldet werden: Die Schweiz soll auf sozialen Medien Fairness und Transparenz durchsetzen.

Als Meret Schneider vor ein paar Wochen kritisierte, dass der Algorithmus von X, Facebook und Co. die AfD begünstige und so den deutschen Wahlkampf beeinflusse, geriet sie in ein Kreuzfeuer der Kritik: Rechte und rechtsextreme Kritiker teilten nicht nur inhaltlich gegen die Grünen-Nationalrätin aus. Sie griffen sie auch persönlich an.