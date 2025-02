Am 1. März ist meteorologischer Frühlingsbeginn. Bild: keystone

Mit dem Frühling kommt auch die Sonne – nächste Woche bis zu 18 Grad erwartet

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn erwartet die Schweiz einen Wetterwechsel. In der kommenden Woche dürfen wir uns auf viel Sonnenschein und steigende Temperaturen freuen.

Am 1. März beginnt der Frühling – zumindest nach meteorologischer Definition. Und das Wetter leistet Folge: Die erste volle Märzwoche bringt viel Sonne und Tageshöchsttemperaturen jenseits der 10 Grad Celsius.

Am Samstag, dem 1. März, bleibt es in der Schweiz noch relativ kühl und bewölkt. Laut Wetterprognosen sind im Wallis, Graubünden und Tessin vereinzelte Niederschläge möglich. Im Flachland variieren die Tageshöchsttemperaturen zwischen 4 Grad in St.Gallen und 10 Grad in Genf.

Am Sonntag klart es auf, die Sonne zeigt sich fast überall in der Schweiz. Laut Prognosen von MeteoNews steigen die Temperaturen im Tessin auf etwa 12 Grad, aber auch nördlich der Alpen könnten die Temperaturen an den 10 Grad kratzen.

Am Montag erreicht fast die gesamte Schweiz Tageshöchsttemperaturen von über 10 Grad Celsius. Dieses milde Wetter bleibt voraussichtlich die ganze Woche über bestehen. Laut Prognosen erwartet uns zudem eine Menge Sonnenschein, so werden nur vereinzelte kleine Wolken vorausgesagt.

Gegen Ende der Woche werden dann voraussichtlich die vorläufig höchsten Temperaturen erreicht. In Lugano wird am Freitag mit 18 Grad gerechnet, während in Basel und Chur 16 Grad erwartet werden. In Zürich und Bern steigen die Temperaturen auf angenehme 14 Grad.

Das sagt die Prognose für den Freitag, den 7. März, voraus. Bild: meteonews

Am darauffolgenden Wochenende soll das Wetter nördlich der Alpen dann relativ stabil bleiben. Im Süden und im Westen der Schweiz ziehen laut Prognosen aber vermehrt Wolken auf. Am Sonntag, dem 9. März, soll es in den Bergen gar wieder Neuschnee geben. (ear)