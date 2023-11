Orkan «Fredrico» flaut ab – 171 km/h auf dem Säntis gemessen

Der Sturm «Frederico» hat in den Bergen ordentlich gewütet: Laut SRF Meteo wurde in der Nacht auf Freitag auf dem Säntis eine Windgeschwindigkeit von 171 km/h gemessen. «Frederico» flaute noch in der Nacht ab, wie der Wetterdienst gegen 3.30 Uhr mitteilte.

Blick auf den Säntis (Archivaufnahme). Bild: keystone

Auch in bewohnten Gebieten blies «Frederico» heftig: So wurden etwa in Steckborn TG 99 km/h gemessen, wie SRF Meteo auf X, vormals Twitter, mitteilte. Le Bouveret VS kam auf 98 km/h und Einsiedeln SZ auf 97 km/h.

Lokal gab es laut dem Wetterdienst gesperrte Strassen. In einigen Gemeinden im Kanton Schaffhausen war laut Alertswiss wegen des Sturms in der Nacht auf Freitag kurzzeitig der Strom ausgefallen. (sda)