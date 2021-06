Schweiz

Wetter

So heftig wütete das Unwetter in der Schweiz: die besten Bilder



Die 27 besten Bilder und Videos von Blitz, Hagel und Superzellen ⛈🌪

Kaum war das letzte Gewitter vorbei, stürmte es in der Schweiz schon wieder. Am Montagabend gab es zunächst vor allem im Westen, dann auch in der Zentralschweiz, starke Niederschläge.

Das Unwetter hat die Feuerwehr im Kanton Luzern auf Trab gehalten. Fast 300 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Auch im Kanton Zug gab es nach einem Gewitter mit Hagel zahlreiche Schadensmeldungen.

220 Meldungen gingen am Abend bei der Einsatzleitzentrale nach einem heftigen Hagelschauer ein, wie die Zuger Polizei auf Twitter mitteilte. Innert einer Stunde standen in sechs Zuger Gemeinden etliche Keller, Tiefgaragen und Strassen unter Wasser. Personen wurden keine verletzt.

Der Bahnhof Rotkreuz stand gemäss Zuger Polizei aufgrund des heftigen Gewitters am Abend unter Wasser. Der Bahnverkehr wurde teilweise eingestellt. Zwischen Rotkreuz und Cham sowie zwischen Rotkreuz und Immensee verkehrten Ersatzbusse.

Bild: facebook.com/ZugerPolizei

115 Meldungen in eineinhalb Stunden

Im Kanton Luzern gingen 115 Meldungen wegen Unwetterschäden allein zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr bei der Luzerner Polizei ein, wie diese am Abend mitteilte. Neben umgestürzten Bäumen betrafen die Meldungen auch überschwemmte Unterführungen und Keller.

Das Unwetter mit Hagelschauern überzog Teile des Kantons Luzerns, vom Entlebuch über die Region Rothenburg/Emmenbrücke bis ins Rontal. Am stärksten betroffen waren gemäss Polizei die Gemeinden Root, Meierskappel, Ebikon, Dierikon Emmen und Buchrain. Aus dem nördlichen Kantonsteil gab es dagegen keine Schadensmeldungen. Insgesamt waren 14 Feuerwehrkorps mit rund 300 Personen an mehr als 130 Ereignisorten im Einsatz.

Die besten Bilder aus der Schweiz und ganz Europa

Der Bahnhof in Zug stand zeitweise unter Wasser, wie folgendes Video beweist.

Zug Bahnhof today after a hailstorm. 😳 pic.twitter.com/trVn6ZcVdb — Wille 🇸🇪🇫🇮🇬🇧🇨🇭 (@wfaler) June 21, 2021

Ein findiger Herr nutzte die Gunst der Stunde und griff zum einzig logischen Transportmittel bei dem Wetter: zum Kajak. Ob das Matrosenkostüm einige zusätzliche Knoten brachte, ist nicht bekannt.

Im deutschen Attendorn in Nordrhein-Westfalen Blitze es indessen so stark, dass man meinen konnte, die Götter feierten eine Techno-Party.

Im Hirzel (ZH) erlebten Hobby-Gärtner ebenfalls einen rabenschwarzen Abend.

Schweres Hagelgewitter zwischen Zug und Zürichsee, Schweiz pic.twitter.com/utbPh05rrw — Matthias Sänger (@myweather_ch) June 21, 2021

Die Strassen waren teilweise überflutet.

De regen en hagelbui is in Zug blijven hangen. pic.twitter.com/PKk1FeSqB3 — Karin Jansen (@Lasomaplda) June 21, 2021

Ebenfalls in Holland:

Meer beeld uit Zug, station. Er komt mogelijk nog meer regen aan; kan er ook net NW langs gaan. pic.twitter.com/jA2m8gtsbI — Jaap (@Gezeurig) June 21, 2021

So zog das Unwetter heran:

Auch in Basel wurde es nochmals richtig nass, wie ein Tweet von «MeteoNews» zeigte.

Apocalyse now... Noch ein eindrücklicher Ausschnitt der roundshot-Kamera Basel-Riehen, das die Stadt Basel zeigt. Die stärksten #Gewitter (violett) ziehen knapp nördlich von Basel durch. (rp) @bazonline @Radio_Basilisk pic.twitter.com/VLli8zANPW — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 21, 2021

Wie folgende Bilder von SRF Meteo zeigen, gab es an vielen Orten der Schweiz starken Niederschlag mit Hagel.

Eine Superzelle zog am Sonntag von Bern her via Zentralschweiz in Richtung Zürich. Im folgenden Bild befindet sie sich über der Zentralschweiz:

Vor allem in Bern und in Luzern gab es heftigen Hagel mit teils bis zu 5 cm grossen Körnern. Hier etwa im Seetal:

Glaubst du nicht? Voila:

Ab welcher Korngrösse #Hagel weh tut, wissen wir nicht, aber diese bis 5 cm grossen Exemplare sind bestimmt schmerzhaft - für Mensch und #Natur. ^gf pic.twitter.com/x7VP3BOsFK — SRF Meteo (@srfmeteo) June 20, 2021

Begonnen hat der Hagel schon in Frankreich.

Un violent #orage de #grêle a concerné le département du #Doubs en fin d'après-midi et début de soirée avec des grêlons dépassant parfois les 5/6cm de diamètre. Nombreux dégâts sur les secteurs touchés.



Photographies via Facebook - Météo Franc-comtoise près de Vercel (25) pic.twitter.com/1jwFzhwHLC — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 19, 2021

Er bewegte sich dann via Westschweiz in Richtung Zentralschweiz. Hier ein Video aus Freiburg:

⛈ Les violents orages touchent l'est de la France mais aussi la Suisse comme ici vers Fribourg où d'importantes chutes de grêle sont observées ! (vidéo Urs Schlittler) pic.twitter.com/GMzsaVMhWE — Météo Express (@MeteoExpress) June 20, 2021

Hier in Rüschegg (BE):

Wetterfrosch Jörg Kachelmann postete auf Twitter ein Bild des Hagelzugs durch die Schweiz. Die Farben weisen auf die Grösse der Hagelkörner hin: Rot bedeutet 2 bis 4 cm, pink noch grösser.

Regen, Regen, Regen:

Das #Unwetter Resultat von 10 Minuten #Gewitter #Downburst:

Überflutete Straßen und Gebäude (unsere Garage auch);

umgestürzte Bäume (der Rest von unserem "Käferwald" liegt jetzt nahezu). pic.twitter.com/l0vHW3O6gj — 🛑 Flowi (@flowi00406670) June 20, 2021

Es entstanden auch eindrückliche Bilder der Superzelle, hier etwa zwischen Luzern und Zürich:

Hier bewegt sich das Gewitter über die Albiskette:

Da kommt das Monster über die #Albiskette gerauscht: pic.twitter.com/1QsdVS2P9m — Daniel Gerstgrasser (@danivumalvier) June 20, 2021

Hier kommt das Gewitter im Zeitraffer, aufgenommen im Glatttal:

Währenddessen in Belgien:

Und zum Abschluss: Nicht ganz Europa versank im Wasser. Der Norden Deutschlands wurde verschont:

