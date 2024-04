Ja, so sieht es gerade in Bern aus. Bild: watson

Es ist wieder weiss in der Schweiz ...🧐

Der April macht seinem Ruf wieder einmal alle Ehre. In der Schweiz sind in den letzten Wochen unterschiedlichste Wetterkapriolen zu beobachten. Heute Morgen waren verschiedene Ortschaften plötzlich eingeschneit – so zum Beispiel Bern.

Zuerst hat es andauernd geregnet, dann hatten wir plötzlich Sommertemperaturen, diesen wiederum folgten stürmische Windböen (der Böögg lässt grüssen) – und jetzt gibt's plötzlich wieder Schnee: Der April läuft wieder mal zur Höchstform auf.

Auch wenn die Meteorologen für diese Tage tatsächlich die Schneefallgrenze zwischen 700 und 900 Metern und damit recht tief voraussagten, dürfte der ein oder die andere heute Morgen beim Blick aus dem Fenster dennoch gestaunt haben. So zum Beispiel die Einwohnerinnen und Einwohner der Bundesstadt. Diese liegt nur gerade 540 Meter über Meer – und präsentierte sich dennoch in eine durchaus vorzeigbare Schicht aus Weiss gehüllt.

Blick auf das Berner Marzili am Mittwochmorgen. Bild: swisswebcam

Auch in anderen Schweizer Ortschaften im Flachland schneite es am Donnerstagmorgen. Auch in Zürich gab es dicke, weisse Flocken.

Schnee in Zürich Albisrieden. bild: watson

Auch im Zürcher Kreis 4 schneit es. bild: watson

Wintergefühle in Wollishofen mitten im April. bild: watson

In Othmarsingen AG reicht es gar für eine weisse Decke. bild: watson

