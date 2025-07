Bild: www.imago-images.de

Swiss streicht wegen Streiks weitere Flüge nach Frankreich

Der Fluglotsenstreik in Frankreich hat sich auch am Freitag auf den Betrieb am Flughafen Zürich ausgewirkt. Bei der Swiss wurden 16 Flüge gestrichen. Betroffen waren die Destinationen Paris, Nizza, Marseille und Montpellier.

Bei Air France war die Destination Paris mit vier Flügen betroffen, wie der Flughafen Zürich auf Anfrage von Keystone-SDA schrieb. Man empfehle betroffenen Passagieren weiterhin, sich bei ihrer Fluggesellschaft über den Status des eigenen Fluges zu informieren.

Bereits am Donnerstag hatte die Swiss wegen eines Streiks der Fluglotsen in Frankreich elf Flüge nach Nizza, Marseille und Paris gestrichen.

Durch den Streik muss die Swiss fast 3000 ihrer Passagiere umbuchen, was in zahlreichen Fällen gelang. Anschlusspassagiere mit einem Weiterflug am Donnerstag oder Freitag ab Zürich buchte die Swiss über andere Reiserouten im Ausland um. Auf zwei Hin- und Rückflügen zwischen Zürich und Nizza, die am Donnerstagmorgen stattfanden, setzte die Airline grössere Flugzeuge ein. (nib/sda)