Dem Regenschirmhalter von Albert Rösti steht ein arbeitsintensives Wochenende bevor.

Das Wochenende fällt ins Wasser – gute Nachrichten gibt es aber für den 1. August

Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter sollten den Blick in die Wetterapp über das Wochenende besser vermeiden. Viel Sonne gibt es dort nämlich nicht zu sehen. Der Startschuss zu wiederkehrenden Regenfällen fällt in der Deutschschweiz bereits am Freitagnachmittag, wie die Prognose von MeteoSchweiz zeigt.

Die Regenfälle setzen dann zu einem wahren Marathon an. Im Norden dürfte es vielerorts erst am Mittwoch wieder richtig trocken sein. Die Natur freuts, denn diese litt bislang unter den sehr warmen und niederschlagsarmen Monaten. Doch besonders an den Alpennordhängen dürfte es dieses Wochenende zu viel des Guten sein.

Bild: meteoschweiz

Der Bund warnt für diese Region vor «erheblicher Regengefahr.» Über das Wochenende werden hier bis zu 120 Millimeter erwartet. Es wird deshalb vor «steigenden Wasserpegeln in Bächen und normalerweise trockenen Gräben» gewarnt.

Begleitet werden die Niederschläge von diversen Gewittern, bis Montag sinkt die Schneefallgrenze auf 2300 Meter ab. Die Höchsttemperaturen bewegen sich auf 18 Grad zu.

Die Sonne kehrt nächste Woche zurück

Im Süden kehrt der Sommer dann bereits ab Dienstag zurück. Hier wird es anhaltend bis zu 27 Grad warm und die Sonne scheint durchgehend. Ähnlich sieht es in der Romandie aus.

Ein Ausblick auf die nächste Woche: Für den 1. August sieht es gut aus. Bild: meteoschweiz

In der Deutschschweiz halten einzelne Regenfälle zwar noch bis am Dienstag an, spätestens ab Mittwoch kommt es vielerorts zu Auflockerungen. Die Temperaturen klettern wieder in Richtung der 25-Grad-Marke.

Für den 1. August sind keine Regenfälle und angenehme Höchsttemperaturen von 24 Grad angekündigt. Einem schönen Fest im Freien steht aktuell also nichts im Weg. (leo)