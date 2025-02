Das Weekendwetter zusammengefasst: sonnig und mild, aber immer mal wieder wolkig. Bild: Moment RF

Der Frühling klopft an: 13 Grad und ein Mix aus Sonne und Wolken

Die Wettergötter meinen es dieses Wochenende gut mit uns. Wer die Picknickdecke bereits zückt, sollte aber vorher ein Auge auf die Wolken werfen.

Bereits am Freitag wird es trotz Wolkenfeldern recht sonnig und freundlich. Die Temperaturen steigen bis 11 Grad, im Rheintal und im Sarganserland sind mit etwas Föhn sogar 16 bis 18 Grad möglich.

Das letzte Februar-Wochenende wird überdurchschnittlich warm. Bild: www.meteoschweiz.admin.ch

Auch am Samstag wird es sonnig

Am Samstag geht es ähnlich weiter: Am Morgen zwar noch mit Nebelfeldern bis rund 600 Meter, im Verlauf des Tages wird es dann aber sonnig. Aus Westen ziehen gegen Abend dichtere Wolken und teilweise Regen auf. Im Flachland bewegen sich die Temperaturen um milde 10 bis 12 Grad.

In den Bergen sorgt das milde Wetter für griffige Pisten am Morgen, am Nachmittag für sulzige Bedingungen. Wer eine Skitour plant, sollte deshalb die Lawinengefahr achten.

Am Sonntag bringt eine schwache Störung vor allem im Westen einige Wolken und vereinzelt auch etwas Regen. Im Osten bleibt es bei einem Mix aus Wolken und Sonne, aber ohne Regen. Generell bleibt es frühlingshaft mit Temperaturen bis zu 13 Grad. Die anfangs Woche versprochenen 15 Grad werden aber nicht ganz erreicht.

Wie gehts nächste Woche weiter?

Wer gehofft hat, dass der Frühling jetzt durchstartet, muss sich noch ein wenig gedulden. Am Montag kann es hier und da noch sonnige Abschnitte geben, generell dominieren aber Wolkenfelder das Bild.

Ab Dienstag wird das Wetter schweizweit unbeständiger, mit dichten Wolken, Wind und gelegentlichem Regen. Am Mittwoch gehen dann gemäss Prognosen auch die warmen Temperaturen wieder etwas zurück. (thw)