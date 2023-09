Viel Regen im Tessin über Nacht – und es bleibt nass

Im Tessin ist in der Nacht auf Freitag viel Regen gefallen. In Mosogno TI im Onsernonetal fielen in den letzten 48 Stunden über 190 Millimeter, wie SRF Meteo auf X, vormals Twitter, schrieb.

Laut dem Wetterdienst Meteonews Schweiz gingen im Tessin in den letzten 24 Stunden lokal über 100 Millimeter Regen nieder.

Auf der Alpennordseite waren es hingegen zwischen fünf und 25 Millimeter Regen, wie Meteonews am Freitag auf X, vormals Twitter, mitteilte. Und der Freitag bleibt demnach nass: Vor allem in der Ost- und Südschweiz sagt der Wetterdienst intensiven Regen voraus. (sda)