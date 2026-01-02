In der Nacht auf Samstag dürfte es verbreitet schneien. (Archivbild) Bild: keystone

Heute Abend kommt der Schnee

Schluss mit ewigem Nebel und Sonnenschein: Am Freitag sind Wolken aufgezogen, tagsüber gibt es im Norden und Osten schon ein paar Flocken entlang der Voralpen. Später breitet sich der Schneefall weiter aus.

Am Berchtoldstag kommt etwas Abwechslung ins Wettergeschehen. Statt dem gefühlt ewig gleichen Oben-Sonne-unten-Nebel-Mix nehmen die Wolken allmählich zu, nur im Berner Mittelland und in den Alpen gibt es noch längere sonnige Abschnitte, wie Meteo Schweiz meldet.

Schon im Laufe des Tages gibt es im nördlichen Flachland und in den östlichen Voralpen ersten Schneefall. In tieferen Lagen vermischt er sich mit Regen. Doch ab dem Abend breitet sich der Niederschlag als Schnee weiter aus, in der Nacht gibt es in vielen Regionen schwachen bis mässigen Schneefall. Gleichzeitig zieht der Wind an, in den Hochalpen kann es sogar stürmisch werden.

Das Niederschlagsradar um Mitternacht. Bild: Meteo Schweiz

Die Sonne zeigt sich kurz, dann kommt der Schnee zurück

Am Samstag machen die Wolken zuerst allmählich wieder der Sonne Platz, doch schon am Abend dürfte es wohl erneut lokal leichten Schneefall geben. Der Wind bleibt mässig bis stark.

Danach wartet wohl wieder eine trockenere Phase. Am Sonntag dominiert die Sonne. Doch bleibt es kalt: Am Morgen rechnen die Meteorologen von Meteo Schweiz in tiefen Lagen mit minus neun bis minus fünf Grad. Auch zum Wochenstart schaffen es die Temperaturen voraussichtlich nicht über die Null-Grad-Grenze. Ob es noch mehr Schnee gibt, ist derzeit noch offen, da die Prognosen noch nicht gesichert sind. (vro)