bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Wetter Schweiz: Schnee bis ins Flachland

Zwei Personen gehen auf einem teilweise vom Schnee geraeumten Buergersteig auf einer Bruecke ueber die Autobahn zwischen zwischen Interlaken-West und Interlaken-Ost am Donnerstag, den 17. April 2025 i ...
In der Nacht auf Samstag dürfte es verbreitet schneien. (Archivbild)Bild: keystone

Heute Abend kommt der Schnee

Schluss mit ewigem Nebel und Sonnenschein: Am Freitag sind Wolken aufgezogen, tagsüber gibt es im Norden und Osten schon ein paar Flocken entlang der Voralpen. Später breitet sich der Schneefall weiter aus.
02.01.2026, 11:3002.01.2026, 11:30

Am Berchtoldstag kommt etwas Abwechslung ins Wettergeschehen. Statt dem gefühlt ewig gleichen Oben-Sonne-unten-Nebel-Mix nehmen die Wolken allmählich zu, nur im Berner Mittelland und in den Alpen gibt es noch längere sonnige Abschnitte, wie Meteo Schweiz meldet.

Schon im Laufe des Tages gibt es im nördlichen Flachland und in den östlichen Voralpen ersten Schneefall. In tieferen Lagen vermischt er sich mit Regen. Doch ab dem Abend breitet sich der Niederschlag als Schnee weiter aus, in der Nacht gibt es in vielen Regionen schwachen bis mässigen Schneefall. Gleichzeitig zieht der Wind an, in den Hochalpen kann es sogar stürmisch werden.

Schnee Niederschlag Meteoschweiz 2.1.26
Das Niederschlagsradar um Mitternacht.Bild: Meteo Schweiz

Die Sonne zeigt sich kurz, dann kommt der Schnee zurück

Am Samstag machen die Wolken zuerst allmählich wieder der Sonne Platz, doch schon am Abend dürfte es wohl erneut lokal leichten Schneefall geben. Der Wind bleibt mässig bis stark.

Danach wartet wohl wieder eine trockenere Phase. Am Sonntag dominiert die Sonne. Doch bleibt es kalt: Am Morgen rechnen die Meteorologen von Meteo Schweiz in tiefen Lagen mit minus neun bis minus fünf Grad. Auch zum Wochenstart schaffen es die Temperaturen voraussichtlich nicht über die Null-Grad-Grenze. Ob es noch mehr Schnee gibt, ist derzeit noch offen, da die Prognosen noch nicht gesichert sind. (vro)

Das könnte dich auch interessieren:

«Skifahrerinnen und Skifahrer kommen nicht in gewohntem Masse auf ihre Kosten»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍
1 / 14
Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍
Schneeflocke
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Skifahren bei wenig Schnee – Das sagen die Gäste
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Eltern suchten nach ihren Kindern – Bar war für lasche Alterskontrollen bekannt
Die abgebrannte Bar «Le Constellation» in Crans-Montana war bekannt dafür, auch Minderjährige ohne Ausweiskontrolle reinzulassen. Eine Quelle aus einem Walliser Spital bestätigt, dass auch Kinder unter den Opfern sind. Eine Rekonstruktion der Ereignisse.
Sie wollten Silvester feiern wie im vergangenen Jahr. Timeo und Adrian, zwei junge Männer aus Frankreich, kamen Anfang Woche in die Walliser Berge. Die Teenager wollten wie sonst auch in die beliebte Bar «Le Constellation» in Crans-Montana, wo einige ihrer Freunde auch schon oft waren.
Zur Story