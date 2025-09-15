Schön und warm: Am Wochenende dürfte das Wetter für Outdoor-Aktivitäten perfekt sein. Bild: KEYSTONE

Bis zu 30 Grad – der Sommer gibt sich noch nicht geschlagen

Eine kleine Motivationsspritze zum Wochenstart: Das sommerliche Wetter kehrt nochmals zurück. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen voraussichtlich nochmals über 25 Grad.

Bevor am Sonntag auch der kalendarische Herbst beginnt, zeigt sich der Sommer nochmals von seiner besten Seite. Ab Mitte der Woche kehren Sonne und Hitze zurück – wenn auch nur für ein paar Tage.

Wolken, Sonne und Wind

Bis es so weit ist, braucht es noch ein bisschen Geduld. Zwar ist es auch am Montag bereits verbreitet relativ sonnig, gegen Abend kann es im Westen und entlang der Voralpen zu einzelnen Regengüssen kommen. Zudem gibt es zügigen Südwest- bis Westwind, in den Bergen kann es sogar stürmen. Immerhin werden die Temperaturen mit 23 bis 25 Grad schon mal sommerlich.

In der Nacht auf Dienstag sind dann entlang der Alpen Regen und Gewitter möglich, im Flachland jedoch nur vereinzelt. Immerhin wird es bis zum Morgen überall wieder trocken. Die Wolken verschwinden aber am Dienstag nicht ganz, auch wenn die Sonne ebenfalls zu sehen sein wird. Und mit maximal 19 Grad bleibt das Wetter herbstlich. Ähnlich sieht es am Mittwoch aus.

Ab Donnerstag wird es sommerlich

Doch dann geht es bergauf. Von Donnerstag bis Samstag regiert die Sonne am Himmel, auch wenn die Tage relativ frisch starten. Morgens sind im Flachland noch Nebelfelder möglich, im Laufe des Tages verschwinden diese aber und die Temperaturen wärmen sich auf 24 bis 28 Grad auf. Je nach Lage kann es sogar bis zu 30 Grad werden.

Laut Meteonews dürfen sich viele auf drei Sommertage freuen. Das heisst, dass die Temperaturen an drei Tagen auf mindestens 25 Grad steigen.

Weitere Entwicklung noch offen

Ob das sommerliche Intermezzo auch am Sonntag noch anhält, ist unklar. Die Prognosen weichen stark voneinander ab, berichtet Meteonews. Einerseits könnte es weiterhin sonnig und warm bleiben, andererseits könnte es aber auch nass und kühler werden. Die Planung von Aktivitäten am Sonntag muss deshalb noch etwas warten. (vro)

Die Prognosen für die kommenden Tage: Bild: Meteonews