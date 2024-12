Achtung, festhalten: Am Samstag ziehen Winde auf. Bild: Shutterstock

Du hast heute etwas Sonne getankt? Gut, denn jetzt kommt der Sturm

Die Kaltfront, die die Schweiz diese Woche überrollt hat, hat auch ihr Gutes, denn hinter der Front wird es am Freitag tatsächlich sonnig. Wir hoffen, du kannst heute einige Sonnenstrahlen tanken, denn für den Samstag droht bereits stürmisches Wetter.

«Morgen Samstag zieht ein Sturmtief von Mittelengland zu den Benelux-Staaten», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung. Am Samstag werden wir dabei zuerst von einer Warmfront überrollt, die aber nur wenig Niederschlag bringt. Danach folgt am Nachmittag die Kaltfront, die von Osten nach Westen über die Schweiz zieht.

«Mit der Kaltfront frischt der Wind im Flachland stark auf, es werden Böen von etwa 50 bis 60 km/h erwartet, lokal sind auch noch etwas stärkere Böen möglich», schreibt der Wetterdienst. In den Bergen sind sogar Böenspitzen von über 100 Kilometern pro Stunde möglich. Die Schneefallgrenze steigt mit der Warmfront auf etwa 2000 Meter und sinkt mit der Kaltfront wieder auf 800 Meter ab.

Gibt es Schnee?

Im Süden ziehen zu diesem Zeitpunkt auch Wolken auf. Schnee gibt es dabei ab 700 Metern Höhe. Am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze gar auf bis 500 Meter ab und es kommt auch zu Niederschlag. Im Flachland dürfte dieser aber mehrheitlich als Regen und nicht als Schnee fallen.

Und in den Bergen? Dazu schreibt MeteoNews: «Der Neuschneezuwachs auf den Bergen ist am Wochenende teilweise recht beträchtlich, in den Hochalpen sind 30 Zentimeter bis lokal knapp über einen halben Meter Neuschnee zu erwarten.»

Schnee gibt es im Jura und in den Alpen. Bild: meteonews

Das bringt die nächste Woche

Der Start der nächsten Woche bleibt leider trübe. Es bleibt bewölkt und vereinzelt fällt Niederschlag. Flocken gibt es ab 500 bis 600 Metern. Ab Dienstag scheint in den Bergen (ab 2000 Metern) die Sonne und auch die Temperaturen steigen an. Danach erhalten wir einen Schub Hochnebel, was einen Trip in die Berge nochmals interessanter macht.

So wird das Wetter am Wochenende und nächste Woche. Bild: meteonews

(leo)