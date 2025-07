Waadtländer alt CVP-Nationalrat Jacques Neirynck ist verstorben

Der ehemalige Waadtländer CVP-Nationalrat Jacques Neirynck ist am Donnerstag im Alter von 93 Jahren verstorben. Der national bekannte Politiker machte auch in der Wissenschaft und in der Literatur Karriere.

Jacques Neirynck sass von 1999 bis 2003 und von 2007 bis 2015 im Nationalrat. Bild: KEYSTONE

Die Nachricht über den Tod des aus Belgien stammenden Neirynck wurde am Freitagmorgen durch das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS verbreitet. Mario-Charles Pertusio, Präsident der Mitte Kanton Waadt, bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Meldung.

«Wir verlieren eine grosse Persönlichkeit unserer Partei, sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler Ebene», sagte Pertusio. Neirynck habe eine Form von Weisheit verkörpert, die heute in Debatten manchmal fehle.

Als CVP-Mitglied sass Neirynck von 1999 bis 2003 und von 2007 bis 2015 im Nationalrat. Er war zudem Honorarprofessor an der ETH in Lausanne. (dab/sda)