Schneefallgrenze spielt am Wochenende verrückt – bevor dann definitiv der Schnee kommt

Viel Wind und eine wilde Schneefallgrenze – und dann Schnee: So wird das Wetter in den nächsten Tagen.

Der diesjährige Samichlaus-Tag bleibt, im Gegensatz zum letzten Jahr, grün. Schnee am 6. Dezember ist aber auch eher die Ausnahme, wie MeteoNews zeigt: Im Mittelland gab es seit 2001 an lediglich zwei bis fünf Tagen einen weissen Samichlaustag.

Am Freitag gibt es zwar keinen Schnee, zunächst aber trotzdem einiges an Niederschlag. Gemäss Meteo Schweiz zeigt sich der Vormittag bewölkt und regnerisch, am Alpennordhang sind die Niederschläge «teils kräftig und anhaltend». Im Verlauf des Tages hellt es aber auf, sogar ein paar Sonnenstrahlen liegen da drin. Dazu gibt es allerdings einen starken Südwest- bis Westwind, der in den Bergen sogar stürmisch weht.

Die Temperaturen liegen dabei zunächst bei acht Grad, bevor sie gegen Nachmittag auf rund vier Grad sinken. Ähnlich die Schneefallgrenze: Starten tut sie am Freitag bei relativ hohen 1700 bis 2000 Metern, am Nachmittag sinkt sie gegen 1200 Meter. Oberhalb von rund 2100 Metern gibt es dafür gemäss Meteo Schweiz 10 bis 20 cm Neuschnee.

Wilde Schneefallgrenze

Am Samstag steigt die Schneefallgrenze erneut, auf rund 1600 bis 1900 Meter. Dazu gibt es ordentlich Niederschläge: Besonders am westlichen und zentralen Alpennordhang sind diese «teils kräftig und anhaltend».

Es ist ein letztes «Aufbäumen» der Schneefallgrenze, bevor sie dann abends zurück auf 600 Meter sinkt – wo sie schliesslich auch eine Weile bleiben dürfte.

Entsprechend weiss wird es die folgenden Tage. Am Sonntag, Montag und Dienstag bleibt es jeweils wechselnd bis stark bewölkt, so Meteo Schweiz. Während am Sonntag bei drei Grad teilweise noch etwas Regen dabei sein könnte, dürfte es am Montag und am Dienstag, bei Höchsttemperaturen von zwei Grad, dann definitiv nur noch schneien.

Ab Mittwoch kehrt das Ganze allerdings wieder: Es erwartet uns nach wie vor kaltes, aber grundsätzlich sonniges – respektive, und bei ausgedehntem Hochnebel, wieder graues – Wetter. (lak)