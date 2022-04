Bis zu einem halben Meter Neuschnee im April – so geht's jetzt weiter

Lara Knuchel

Nach Rekordtrockenheit und -sonnenschein im März hat uns auf Monatsanfang der Winter noch einmal eingeholt. Das erste Aprilwochenende erinnerte denn auch an Februar-Wetter: Schweizweit kletterten die Temperaturen am Sonntag nicht über vier Grad, teilweise gab es Höchsttemperaturen von gerade mal null Grad.

Jäher Unterbruch des Frühlings: Blüten eines Obstbaumes sind mit Eis und Schnee bedeckt. Ennetbürgen im Kanton Nidwalden, Freitag, 1. April 2022. Bild: keystone/urs flüeler

Zwischen dem letzten März- und dem ersten Aprilwochenende lag deshalb ein Unterschied von etwa 16 Grad in den Höchsttemperaturen.

Ein kurzer Rückblick aufs Wochenende – und was uns jetzt erwartet:

Rückblick aufs Wochenende

Dafür durften sich besonders die Free-Rider über einen gelungenen Saison-Abschluss freuen, denn es schneite nochmal ordentlich. Am meisten Niederschlag gab es laut «MeteoNews» vom östlichen Berner Oberland über die Zentralschweiz bis zur Ostschweiz. Lokal fielen seit Anfang April gegen oder sogar über 50 Zentimeter Neuschnee.

Bis zu einem halben Meter Neuschnee

Doch das war längst nicht überall in der Schweiz der Fall: Nur wenig Niederschlag gab es in weiten Teilen der Westschweiz, im Zentral- und Unterwallis, in Teilen des Tessins und im Grossteil Graubündens. Wie «MeteoNews» meldet, reichte es aber im Norden verbreitet für eine Schneedecke, welche die Waldbrandgefahr zu bannen vermag. Allerdings führten die hohen Schneemengen auch vielerorts wieder zu erheblicher Lawinengefahr (Stufe 3 von 5).

Ausblick auf die kommende Woche

Wie schon gestern wurde es auch heute Morgen nochmal frostig mit Temperaturen von unter null Grad im Flachland. Keine Good-News für bereits blühende Obstbäume: Ab Temperaturen von minus zwei bis minus ein Grad können Schäden an offenen Blüten entstehen.

Neuschnee liegt auf den Blüten eines Magnolienbaumes in Bern, Freitag, 1. April 2022. Bild: keystone/peter klaunzer

April-Wetter im Anmarsch

Für die kommende Zeit dürfte heute aber der letzte Morgen für die richtig dicke Winterjacke gewesen sein: Schon am Nachmittag steigen mit Sonnenschein die Temperatur auf zwischen sieben bis zehn Grad. Am Dienstag erreicht uns dann eine Warmfront. Diese bringt zwar höhere Temperaturen, aber, besonders am Dienstag, auch erneut etwas Niederschlag. Danach wird wechselhaftes und vor allem am Donnerstag und Freitag sehr windiges Wetter erwartet.

Und wann kommt der Frühling ganz zurück?

Im Laufe der Woche steigt das Thermometer etwas weiter an, in der zweiten Wochenhälfte werden um die 13 Grad erwartet. Laut Prognosen dürfte Anfang nächste Woche dann der Frühling definitiv zurückkehren: Mit einsetzendem Föhn gibt es wohl wieder Temperaturen von bis zu 20 Grad geben.