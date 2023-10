Wintereinbruch in den Bergen: Mehrere Pässe gesperrt

Heute bleibt das Wetter wechselhaft: Am Morgen darf vereinzelt mit sonnigen, trockenen Phasen gerechnet werden, am Nachmittag dürfte es vermehrt zu Niederschlägen kommen. Die Schneefallgrenze dürfte sich bei 1700 Metern über Meer einpendeln. (red)

Gestern brachte eine Kaltfront Niederschlag und kühlere Temperaturen in die Schweiz. In der Nacht sank die Schneefallgrenze auf bis zu 1500 Metern ab. Gerade im Kanton Graubünden kam es zu andauernden Niederschlägen.

So gefährlich sind die Tech-Milliardäre

Russen verkaufen Selenskyj-Wohnung auf der Krim ++ Oligarch in Frankreich festgenommen

Muriel will keine Kinder – sie wartete 12 Jahre, bis sie sich unterbinden lassen konnte

Hoher Sachschaden nach Pneuhaus-Brand in Dietikon

Ein Brand hat in einem Wohn- und Geschäftshaus in Dietikon in der Nacht auf Dienstag einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken angerichtet. Verletzt wurde laut Polizei niemand.