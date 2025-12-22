Zumindest ein bisschen Schnee könnte es hie und da geben an Heiligabend. Bild: KEYSTONE

Schnee oder Regen an Heiligabend – die Prognosen machen Hoffnung

Ein gemütliches Raclette im warmen Esszimmer, während draussen die Schneeflocken durch die Luft wirbeln – so sehen für viele wohl perfekte Weihnachten aus. Die Realität sieht aber meist anders aus. Ist im Flachland über die Festtage doch noch Schnee möglich? So stehen die Chancen.

Mehr «Schweiz»

Dienstag, 23. Dezember

Es bleibt dabei: Niederschlag ja, aber je nach Ort könnte es auch Regen werden. Bild: watson

Es bleibt ein spannendes Rennen bis zum Schluss. Am Mittwoch prognostiziert Meteoschweiz zunächst über 2200 Metern noch sonniges Wetter. Darunter versperrt Hochnebel die Sicht auf die Sonne. Im Laufe des Tages nehmen die Wolken allerdings zu und an den Voralpen gibt es ersten Schneefall, berichten die Meteorologen. Im Süden wird es nass. In den Niederungen wird zu Beginn Schneeregen oder Regen erwartet. Meteonews berichtet von «ein paar Schneeflocken» im Norden.

In der Nacht auf Donnerstag gibt es entlang des Alpenhauptkamms aus Süden her etwas Schnee. Ausserdem werden Bise und Nordostwind stärker, es wird kalt, vor allem in den Bergen gibt es einen Temperatursturz.

Auch zum jetzigen Stand ist der Spuk am Donnerstag schon wieder vorbei. Auf der Alpennordseite ist es sonnig, wo es keinen Hochnebel gibt. In der Höhe stellt sich wieder milderes Wetter ein. Und auch am Freitag ist es über 1300 Metern sonnig, der Hochnebel löst sich am Nachmittag aber immerhin stellenweise auf. Weiterer Schnee ist vorläufig bis und mit Jahreswechsel nicht in Sicht.

Montag, 22. Dezember

Zack, und schon nähert sich die Schneenadel dem Schnee. Bild: watson

Die Hoffnung lebt! Zwar bringt die neue Woche zu Beginn nicht viel Neues – im Flachland Nebel und in den Bergen milde Temperaturen. Niederschlag ist noch keiner in Sicht. Doch an Heiligabend ändert sich die Lage. Gemäss Meteonews liegt über dem Flachland Hochnebel, aus dem dann zum Teil auch Niederschlag hervorgehen kann. Da im Laufe des Tages immer kältere Luft einfliesst, verwandelt sich der Regen in den tiefsten Lagen bald in Schnee.

Doch leider schneit es nicht überall – und auch nicht sonderlich viel. Liegen bleibt wohl nicht allzu viel. Aber immerhin! Und mit einer starken Bise wird es im Flachland gefühlt noch kälter. In den Bergen macht die milde Phase ebenfalls Pause. Von über 10 Grad am Dienstag fallen die Temperaturen an Heiligabend auf 2000 Metern auf -6 Grad.

Dieses kleine winterliche Intermezzo hält aber nur kurz an. Schon am 1. Weihnachtstag geht alles wieder gewohnte Bahnen: Nebel im Flachland, mildes Wetter in der Höhe. So bleibt es dann auch bis am Wochenende.

Die Wetterprognosen in der Weihnachtswoche: Bild: Meteonews

Mittwoch, 17. Dezember

Die Nadel hat sich nicht wirklich bewegt. Bild: watson

Etwas mehr als eine Woche dauert es noch, bis Weihnachten ist. Und die Chancen auf weisse Weihnachten bleiben immer noch gering, wie Meteonews schreibt.

Der Wetterdienst geht davon aus, dass rund um Weihnachten nur wenig Niederschlag fällt – wenn überhaupt. Und ohne Niederschlag gibt es logischerweise auch keine weissen Weihnachten.

Zwar ist die Möglichkeit auf Schnee im Flachland während der Festtage «nicht gleich null, aber nur klein» heisst es im Beitrag:

«Die Wahrscheinlichkeit für ein Fläumchen Schnee im Flachland ist lediglich – auch unter Berücksichtigung des noch immer weiten Prognosehorizonts – bei etwa 10 bis 20 Prozent anzusetzen.» MeteoNews

Freitag, 12. Dezember

Man muss es optimistisch betrachten: Immerhin ist auch kein Regen in Sicht. Bild: watson

Noch immer sieht es für verbreitete weisse Weihnachten eng aus. Da wäre zum einen eine erste Einschätzung von den Meteorologen von Meteonews. Ihnen zufolge dürfte es sicher bis am 20. Dezember schneefrei bleiben. Darauf deuteten die aktuellen Vorhersagemodelle hin.

Einige wenige von ihnen prognostizieren dann zwar für Weihnachten schneefreundliche Temperaturen, dafür müsste es aber auch noch Niederschlag geben. Und ob dieser Schnee dann liegen bleiben würde, ist auch nicht sicher. Die Chancen seien aber noch nicht ganz dahin, verkündet Meteonews. Schliesslich waren sie auch letztes Jahr nicht sonderlich hoch – am Ende gab es dann doch vereinzelt etwas Schnee.

Wo es in den vergangenen Jahren weisse Weihnachten gab. Bild: Meteonews

Zieht man zum anderen die Prognosen von Meteoschweiz zu Rate, sieht es düsterer aus. Über die mögliche Entwicklung vom kommenden Freitag, 19. Dezember, bis am Donnerstag, 25. Dezember, heisst es: «Zunächst meist sonnige und trockene Tage. Spätere Tage stärker bewölkt, aber ohne nennenswerten Niederschlag. Höchsttemperatur zwischen 5 und 10 Grad.» Das klingt nicht nach einem Winterwunderland, auch wenn die Entwicklung noch unsicher ist. Gemäss Meteonews müsste es auf 1500 Metern Höhe unter minus fünf Grad kalt sein, damit es bis in tiefe Lagen schneit.

Auch andere Wetterportale sagen für die Weihnachtstage derzeit praktisch keinen Niederschlag voraus. In diesem Fall hilft es auch nicht, wenn die Temperaturen stimmen. Immerhin: In zwölf Tagen kann noch viel passieren.

Freitag, 5. Dezember

Die watson-Schneenadel ist noch nicht mal in der Nähe von Schnee. Bild: watson

Noch knapp drei Wochen, dann steht schon Weihnachten an. Die Geschenkplanung ist im Gang, die Menüs werden organisiert. Doch wirklich perfekt macht die Festtage vor allem eines: Schnee. Tatsächlich ist es schon länger her, dass es in der Schweiz verbreitet weisse Weihnachten gab. Genauer gesagt 15 Jahre. Und doch hoffen viele jedes Jahr aufs Neue drauf.

Den ersten Schnee gab es im Flachland bereits Ende November – wenn auch nicht sonderlich viel. Und geschmolzen ist er auch schon wieder. In den Bergen sieht es etwas anders aus, dort gab es schon eine ordentliche Portion Schnee.

Allerdings sagt das noch nichts über das Weihnachtswetter aus. Denn in der kommenden Woche soll es deutlich milder werden, weshalb auch Schnee schmelzen kann an Orten, die aktuell noch weiss sind. Laut Meteonews wird der Schnee in mittleren Lagen wohl kommende Woche schmelzen, da es deutlich zu mild für die Jahreszeit wird. Und dieses eher frühlingshafte Wetter bleibt auch länger bestehen, wie Meteorologe Klaus Marquardt zu watson sagt. «Das wird bis eine Woche vor Weihnachten wohl so bleiben.»

Was danach geschieht, ist noch unklar. Die Prognosen reichen noch nicht so weit. Allerdings wird die Zeit dann allmählich knapp für Schnee im Flachland. Immerhin: Die Chancen stehen noch nicht bei null.

Generell gilt: Je höher, desto grösser die Chancen auf weisse Weihnachten. Für das Flachland sehen die Langzeitprognosen ebenfalls eher grüne Weihnachten kommen. Das europäische Wetterzentrum (ECMWF) sagt anhand der Langzeitprognosen in der Weihnachtswoche auf der Alpennordseite eher trockeneres und zugleich wärmeres Wetter als üblich voraus. (vro)