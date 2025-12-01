wechselnd bewölkt
Weisse Weihnachten im Flachland: Das sagen die ersten Prognosen

Lisa und Rob bauen einen Schneemann auf dem schneebedeckten Zugerberg (1&#039;039 m.ue.M.) in Zug, am Samstag, 21. November 2015. Die lange Trockenzeit in der Schweiz ist definitiv vorbei: Der erste S ...
Im Flachland sind weisse Weihnachten selten.Bild: KEYSTONE

Weisse Weihnachten im Flachland: Das sagen die ersten Prognosen

Der erste Schnee im Flachland kam Ende November – dürfen wir Ende Dezember mit einer Wiederholung rechnen? So stehen derzeit die Chancen auf weisse Weihnachten.
01.12.2025, 13:50

Weisse Weihnachten sind romantisch. Doch die Bedienungen sind streng: Damit Weihnachten weiss wird, muss am Morgen des 24., 25. oder 26. Dezember mindestens ein Zentimeter Schnee auf dem Boden liegen, wie Meteo berichtet.

Zuerst zur schlechten Nachricht: Die ersten Prognosen deuten nicht auf eine weisse Überraschung hin. Laut den aktuellen Langfristprognosen des europäischen Wetterzentrums (ECMWF) wird es in der Weihnachtswoche auf der Alpennordseite eher trockener und zugleich wärmer als üblich. Diese Kombination macht Schneefall bis ins Flachland eher unwahrscheinlich.

Und nun zur guten Nachricht: Für präzise Schneeprognosen sei es aber noch zu früh. Aktuell zeigen die Langfristmodelle nur grobe Tendenzen – also ob es eher wärmer, kälter, trockener oder nasser wird.

Es bleibt also noch Hoffnung auf eine winterliche Überraschung. (cst)

