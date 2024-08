Auf Anfrage der Bahngesellschaft BLS hatte die BLS Schifffahrt am Montagabend nach dem Unwetter einen Sonderkurs von Interlaken nach Thun durchgeführt und so gegen 700 gestrandete Personen - vorwiegend Touristen - nach Thun gebracht. «Weil sämtliche Züge ausfielen und die Strassen nicht mehr befahrbar waren, war das Schiff das einzig verbliebene Transportmittel», sagte Largiadèr. Gegen Mitternacht sei das Schiff in Thun angekommen. (sda/lyn)

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

Allerdings war auf dem Thunersee am Montagabend das Motorschiff Bubenberg in das Gewitter geraten. Es hatte den Hafen in Spiez ansteuern und dort den Sturm abwarten müssen, sagte Largiadèr. Die Passagiere konnten mit dem Motorschiff Stadt Thun nach Thun zurückkehren.

Die Schiffländte in Brienz befinde sich unter einer Morastschicht von etwa 50 Zentimetern Dicke, sagte Andri Largiadèr von der BLS Schifffahrt am Mittwochabend auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Anlegestelle bleibe daher bis mindestens am Sonntagabend ausser Betrieb. Er bestätigte damit einen Bericht der Tamedia-Zeitungen. Momentan könne keine genauere Prognose abgegeben werden.

Unwetter in Brienz: Berner Gebäudeversicherung rechnet mit Schäden in Millionenhöhe

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

Nach der Hitze kommen die Gewitter: Die Folge sind Evakuierungen in Brienz BE, Flug-Umleitungen in Zürich und Einschränkungen im Strassen- und Bahnverkehr. Auch am Dienstagabend gab es Unwetter, am Mittwoch werden am Nachmittag weitere Regenfälle erwartet.

Nach dem heftigen Unwetter am Montagabend gab es auch am Dienstagabend und in der Nacht wieder Gewitter im Kanton Bern. Vom Bieler Seeland via Bundesstadt bis nach Thun und Interlaken kam es zu starken Regenfällen.