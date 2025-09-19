sonnig26°
Berner Oberland: Niederhornbahn bleibt bis Wintersaison ausser Betrieb

Die Niederhornbahn fotografiert am Montag, 30. Dezember 2024 am Niederhorn. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Niederhornbahn im Dezember 2024.Bild: keystone

Berner Oberland: Niederhornbahn bleibt bis Wintersaison ausser Betrieb

19.09.2025, 17:0319.09.2025, 17:03

Die Fahrt auf das Niederhorn im Berner Oberland ist bis zur Wintersaison nicht möglich. Das teilten die Betreiber am Freitag mit. Grund ist ein Lagerschaden am Umlenkrad der Gruppenumlaufbahn.

Spezialisten hätten eine sichere Lösung erarbeitet, teilte die Bahn mit. Doch die Produktion und Lieferung der nötigen Spezialteile nehme einige Zeit in Anspruch. Deshalb bleibe der Bahnbetrieb voraussichtlich bis Dezember eingestellt.

Die Reparaturen sollen im November beginnen. Die Niederhornbahn AG betonte, sie sei trotz des Ausfalls finanziell solide aufgestellt.

Die Gruppenumlaufbahn von Beatenberg auf das Niederhorn steht seit vergangener Woche still. Bei den täglichen Routinekontrollen war am Umlenkrad ein ungewöhnlich starkes Geräusch festgestellt worden.

Das Niederhorn liegt auf knapp 2000 Metern über Meer oberhalb von Beatenberg. Die Standseilbahn von der Beatenbucht bis Beatenberg fährt weiterhin nach Fahrplan. (sda)

Winter Wonderland Zürich – so schön verschneit sieht die Stadt von oben aus
Video: ch media
