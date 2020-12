Schweiz

Winter

Bündner Spitäler sind voll – droht deswegen die Skigebiet-Schliessung?



Bild: sda

Flachland will keine Verunfallten übernehmen – jetzt droht die Skigebiet-Schliessung

Im Kanton Graubünden sind die Spitäler wegen Corona am Anschlag. Vertragen sie auch noch verunfallte Skitouristen? Der Bündner Gesundheitsdirektor ist sich nicht sicher.

Um was geht's?

Der Streit um die Skigebiete geht in die nächste Runde – zumindest im Kanton Graubünden. Weil die Spitäler im Bergkanton am Anschlag sind, hat dessen Gesundheitsdirektor Peter Peyer (SP) die Flachland-Kantone angefragt, ob sie Skitouristen aus ihrem Kanton aufnehmen könnten, falls diese sich schwer verletzen. Gegenüber dem Tagesanzeiger sagte Peyer:

«Wir haben mehrere Spitäler in den Herkunftskantonen unserer Touristen angefragt, ob sie für verunfallte Skitouristen Kapazitäten hätten. Doch die Antworten waren ernüchternd.»

Zwar hat der Kanton Graubünden die Zahl der Intensivpflegeplätze bereits um rund 50 Prozent aufgestockt – in absoluten Zahlen derzeit 22 Plätze. Die freien Plätze schwanke von Tag zu Tag, sagt Peyer. Letzte Woche waren an einem Punkt beispielsweise nur noch zwei Plätze frei gewesen. Derzeit sind wieder deren zehn frei. Diese Unberechenbarkeit stellt den Kanton vor Probleme. Man könne ja nicht die Pisten öffnen und dann drei Tage später wieder schliessen.

Ausserdem: Was aber passiert, wenn es zu ein paar schweren Skiunfällen oder einem Lawinenniedergang kommt?

Bild: keystone

Was ist das Problem?

Hier kommt nun Gesundheitsminister Alain Berset ins Spiel. Gemäss Blick und «Tagi» brachte Peyer das Problem an der Krisensitzung am Montag zur Sprache. Beide Zeitungen berufen sich dabei auf Sitzungsteilnehmer. Demnach antwortete Berset, wenn die Spitäler überfüllt seien, müsse der Kanton die Skigebiete wieder schliessen.

Der Bundesrat hat nämlich festgelegt, dass die Skigebiete nur dann vom Kanton eine Bewilligung für die Anlagen erhalten, wenn es die epidemiologische Lage zulässt. In der Covid-19-Verordnung heisst es: Die Bewilligung wird nur dann erteilt, wenn in ihren Spitälern «hinreichende Kapazitäten für die Behandlung sowohl von an Covid-19 erkrankten Personen als auch von anderen Personen, namentlich solchen mit Sportverletzungen, zur Verfügung stehen.»

Peter Peyer will weder gegenüber «Blick» noch «Tagi» seine Aussagen in der Sitzung bestätigen: «Ich nehme keine Stellung zu Gerüchten über Aussagen, die ich in einer internen Sitzung gemacht haben soll.»

Wie geht's jetzt weiter?

Ab dem 22. Dezember darf nur noch mit dieser speziellen Bewilligung des Kantons ein Skigebiet betrieben werden. Kann sie der Kanton Graubünden erfüllen?

Peyer kann diese Frage gegenüber dem «Tagesanzeiger» nicht beantworten: «Darüber muss der Gesamt-Regierungsrat entscheiden.» Dieser wird am Dienstag darüber beraten.

Peyer sagt aber: «Wenn wir nicht genügend Reserven in den Intensivstationen haben, müssen wir den Betrieb der Bergbahnen einschränken oder ganz einstellen.»

Wie sieht's in anderen Kantonen aus?

Im Kanton St.Gallen ist die Situation anscheinend ähnlich angespannt. In Kürze wird ein Entscheid über die Skigebiete erwartet, weiss der «Tagi». In der Zeitung heisst es, die Regierung sei «kurz vor dem Entscheid, ihren Skigebieten bis auf weiteres keine Bewilligung zu erteilen.»

Entspannter sehen es die Kantone Bern und Uri. Der Urner Gesundheitsdirektor Christian Arnold (SVP) sagt: «Stand jetzt, können unsere Skigebiete, allen voran Andermatt, geöffnet sein.»

In Bern ist die Ampel auf Orange, Yves Bichsel, Generalsekretär der Berner Gesundheitsdirektion sagt: «Das Bündner Problem stellt sich bei uns nicht in diesem Ausmass, weil es im Kanton Bern auch Spitäler im Flachland gibt, die vom Skisport nicht betroffen sind.»

Die Walliser Gesundheitsdirektion wollte die Fragen nicht beantworten.

(jaw)

Übrigens: Wie gut kennst du dich im Schweizer Ski-Sport aus?

Quiz 1. Wir beginnen wie immer einfach: Welcher Schweizer Ski-Star hat die meisten Weltcupsiege auf dem Konto? KEYSTONE Erika Hess Pirmin Zurbriggen Vreni Schneider Bernhard Russi 2. Wer hat mehr Kugeln gewonnen? Vreni Schneider oder Pirmin Zurbriggen? KEYSTONE AP 3. Gleich nochmals: Wer hat mehr Kugeln gewonnen? Lindsey Vonn oder Marcel Hirscher? AP EXPA Pictures AP/AP 4. Welcher der folgenden Schweizer Skirennfahrer hat kein Weltcuprennen gewonnen? KEYSTONE Marc Gini Niels Hintermann Luca Aerni Sandro Viletta 5. Welche der folgenden Schweizer Skirennfahrerinnen hat kein Weltcuprennen gewonnen? EPA/KEYSTONE Fränzi Aufdenblatten Marianne Abderhalden Nadja Jnglin-Kamer Martina Schild 6. Welcher Schweizer Ski-Star hat im ewigen WM-Medaillenspiegel die Nase vorn? KEYSTONE Pirmin Zurbriggen Vreni Schneider Maria Walliser Erika Hess 7. Welcher der folgenden Schweizer Skirennfahrer hat keine WM-Medaille gewonnen? KEYSTONE Daniel Mahrer Urs Kälin Marc Berthod Didier Défago 8. Welche der folgenden Schweizer Skirennfahrerinnen hat keine WM-Medaille gewonnen? KEYSTONE Chantal Bournissen Heidi Zurbriggen Karin Roten Dominique Gisin 9. Wer ist wohl der älteste Gewinner eines Weltcuprennens? KEYSTONE Paul Accola Didier Cuche Didier Défago Marco Büchel 10. Zwei zeitgleiche Dreifach-Siege gibt es in der Weltcup-Geschichte. Beide bei den Frauen. Welche Schweizerin stand beim zweiten auf dem Siegerpodest? Lara Gut Nadia Styger Fabienne Suter Fränzi Aufdenblatten 11. Die Abfahrt ist unbestritten die Königsdisziplin im alpinen Ski-Weltcup: Welcher Schweizer hat die meisten Abfahrtssiege auf dem Konto? KEYSTONE Pirmin Zurbriggen Peter Müller Franz Heinzer Didier Cuche 12. Und welche Schweizerin gewann die meisten Abfahrten? Marie-Theres Nadig Michela Figini Maria Walliser Lara Gut

