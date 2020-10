Schweiz

Konzernverantwortungsinitiative: Einfach in 70 Sekunden erklärt



Video: watson/jara helmi

Konzernvera... what?! Wir erklären die Initiative in 70 Sekunden!



Demnächst stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Konzernverantwortungsinitiative ab. Was diese Initiative will und wer davon betroffen wäre: Wir erklären es in 70 Sekunden.

Was ist orange und hängt derzeit an vielen Balkonen? Die Fahnen der Konzernverantwortungsinitiative. Vor fünf Jahren wurde diese Initiative lanciert, am 29. November dieses Jahres kommt sie nun vors Stimmvolk. Was die Initianten genau wollen und wer davon betroffen wäre – wir erklären die Konzernverantwortungsinitiative im Video in 70 Sekunden.



