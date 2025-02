Video: extern/tiktok | @jossaolivia

Neue Tiktok-Schokolade «Angel Hair»: So teuer ist sie

Felix Seitzer / watson.de

Hohe Preise, Schlangen wie beim iPhone-Release und Rechtsstreits um die Markenrechte – kaum ein Trend hat 2024 so für Furore gesorgt wie die Dubai-Schokolade. An der Pistaziensüssigkeit mit der Kadayif-Füllung gab es kaum ein Vorbeikommen.

Zum Jahresende nahm der Hype allmählich absurde Züge an, als auf den Weihnachtsmärkten der Republik allerlei Speisen im Dubai-Style angeboten wurden. Ob, gebrannte Mandeln, Crêpes oder gar Bratwurst, die Möglichkeiten waren ebenso unbegrenzt wie zweifelhaft.

Im Februar 2025 scheint der Hype endgültig vorbei zu sein. Das Augsburger Institut für Generationenforschung hat in seiner «Trendstudie» ermittelt, dass 60 Prozent der Befragten nicht noch einmal die Schokolade kaufen würden.

Auf Tiktok macht aber derweil eine neue Schokolade die Runde, welche die Nachfolge des Dubai-Trends antreten könnte.

Tiktok-Trend: «Angel Hair» Schokolade hat stolzen Preis

Die rosa Schokolade heisst «Angel Hair» und stammt vom belgischen Hersteller «Tucho». Das Produkt ist ähnlich instagramable wie der berühmte Vorgänger aus Dubai: Bricht man die Tafel auf, kommen rosa und blonde Fäden zum Vorschein, die an Haare erinnern. Dabei handelt es sich um Pişmaniye, die türkische Zuckerwatte.

Wie die Dubai-Schokolade enthält auch «Angel Hair» Pistaziencreme. Ausserdem verspricht der Hersteller in der weissen Schokolade einen «Hauch von Vanille, Granatapfel und Himbeere».

Die «Liebe zum Detail und köstlichen Aromen, die in jedem handgefertigten Meisterwerk stecken», die das Unternehmen anpreist, hat einen stolzen Preis. Eine Tafel, die 185 Gramm wiegt, kostet im Onlineshop des Fabrikanten 19 Euro, das sind umgerechnet rund 18 Franken.

In die Schweiz ist die Schokolade nicht (oder noch nicht) lieferbar. Zurzeit ist sie aber sowieso ausverkauft. Ob oder wann die Schokolade in die Schweiz kommt, ist unklar. Auf der Website findet man den Hinweis, dass auch bald andere Länder in Europa beliefert werden sollen.



Tiktok: Schokolade ruft gemischte Reaktionen hervor

Der Ansturm auf die Schokolade dürfte mit ihrer «Tiktok»-Präsenz zu tun haben. Auf Social Media ruft die «Angel Hair» gemischte Reaktionen hervor. «Pişmaniye ist so lecker», schreibt etwa eine Nutzer:in. «Wow, einfach Zuckerwatte, hä?», äussert sich jemand erstaunt.

Bei einigen rufen die rosa Fäden andere Assoziationen hervor. «Schokolade mit zerschnittenen Barbie-Haaren, mein früheres ich hätte mir das nie geglaubt», schreibt etwa jemand. «Das ist doch dieses komische Zeug zum Dämmen vom Dach», scherzt wer anders.