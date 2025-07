In vielen Deutschschweizer Kantonen gibt es auch am 1. August Feuerwerk zu kaufen. Bild: KEYSTONE

Hier kannst du am 1. August noch Feuerwerk kaufen

Am Nationalfeiertag haben viele Läden zu. In einigen Kantonen ist es jedoch erlaubt, auch am 1. August Feuerwerk zu verkaufen.

Einkaufen am 1. August ist nicht so einfach. Die Läden in den Bahnhöfen oder an den Tankstellen sind oft überfüllt, besonders in Städten bilden sich lange Warteschlangen vor den Geschäften. Gefühlt jeder und jede hat noch etwas vergessen zu kaufen. Und da der Nationalfeiertag mit einem Sonntag gleichgestellt wird, haben die meisten anderen Läden eben zu.

Verkauf an Ständen erlaubt

Allerdings ist der Verkauf von Feuerwerk am 1. August hier teilweise ausgenommen. «Für Verkaufsstände von Feuerwerk bewilligt das Amt für Wirtschaft (AWI) eine ausserordentliche Sonntagsöffnung [...]. Die Bewilligung gilt nicht für die Detailverkaufsgeschäfte», heisst es etwa beim Amt für Wirtschaft des Kantons Bern.

Die Detailhändler verkaufen jeweils in der Woche davor Feuerwerk, viele verzichten jedoch mittlerweile darauf. Und doch gibt es einige Feuerwerksfans, die auf ihre Kosten kommen wollen. Sei dies mit Vulkanen, Feuerpulver oder Raketen. Anbieter preisen ihre Waren deshalb teilweise auch am Nationalfeiertag selbst an.

Zahlreiche Verkaufsstellen stehen im Kanton St. Gallen. Auch im Aargau gibt es etliche Verkaufsstände. Ab dem 26. Juli gibt es auch bei 38 Jumbo-Filialen in der Schweiz ein Feuerwerksortiment. Bei fünf davon steht am Nationalfeiertag ein Zelt, wo in der Deutschschweiz ebenfalls noch Feuerwerk auf den letzten Drücker gekauft werden kann.

An diesen Orten in der Deutschschweiz wird am 1. August Feuerwerk verkauft:

Aargau

Feuerwerksverkauf, Regionale Schiessanlage, Im Lostorf 7, 5033 Buchs (10 bis 19 Uhr)

Feuerwerkszauber.ch, Friedhofstrasse 8/10 in Bremgarten (10 bis 17 Uhr)

Papeterie Calmart, Badenerstrasse 1 in Fislisbach (10 bis 15 Uhr)

Binkert Frick, Gemeindehausplatz in Frick (10 bis 17 Uhr)

Feuerwerksverkauf24.ch, Industriestrasse 168, Spreitenbach (10 bis 16 Uhr)

OTT Feuerwerk, Bernstrasse Ost in Suhr (9 bis ca. 17 Uhr)

weco, Aarauerstrasse 16 in Möriken-Wildegg (9 bis 15 Uhr)

Basel-Landschaft

Tewis AG, Laufenstrasse 55 in Wahlen bei Laufen (10 bis 14 Uhr)

Bern

Stärnehimu Feuerwerk, Monbijoustrasse 22 in Bern (10 bis 16 Uhr)

Stärnehimu Feuerwerk, Waisenhausplatz in Bern (11 bis 16 Uhr)

Pyrostar, Büetigenstrasse 2 in Studen (10 bis 18 Uhr)

Sugyp, Herrenmatte in Wimmis (10 bis 17 Uhr)

Luzern

Läubli Vulkan, Mosenstrasse 32 in Aesch (8 bis 18 Uhr)

Feuerwerkhandel.ch, Moosgasse 30 in Sursee (10 bis 17 Uhr)

Bugano, Moos 6 in Neudorf (10 bis 16 Uhr)

Schwyz

Feuerwerk Keller, Lidl-Parkplatz in Seewen (9 bis 20 Uhr)

Hirt & Co. Fireworks AG, Restaurant Sihlegg, Schindellegistrasse 64 in Wollerau (9 bis 19 Uhr)

St. Gallen

Feuerwerklager Stucki AG, Loo in Niederhelfenschwil (9 bis 20 Uhr)

Jumbo Mels (9 bis 14 Uhr)

Jumbo Schänis (10 bis 15 Uhr)

Jumbo Widnau (9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr)

Feuerwerksverkauf, Bahnhofstrasse 8 in Wattwil (10 bis 18 Uhr)

Jumbo Wattwil (10 bis 16 Uhr)

Thurgau

Jumbo Arbon Textilstsrasse (10 bis 15 Uhr)

Feuerwerksverkauf, Zürcherstrasse 308 in Frauenfeld (10 bis 18 Uhr)

Feuerwerkshop, Blüemelenstrasse 59 in Klarsreuti (10 bis 18 Uhr)

Zug

Ballon Box AG, Knonauerstrasse 3 in Steinhausen (9 bis 17 Uhr)

Zürich

Feuerwerksverkauf24, Landstrasse 8 in Otelfingen (10 bis 16 Uhr)

Feuerwerkszauber.ch, Brunaupark, Giesshübelstrasse 65 in Zürich (10 bis 17 Uhr)

Feuerwerk & Pyrotechnik, Schöntalstrasse in Rikon im Tösstal (9 bis 17.30 Uhr)

Denk dran, dass Feuerwerk immer mit der nötigen Vorsicht und dem entsprechenden Respekt gezündet werden soll. Viele Tiere und auch Menschen leiden beim Krach der Raketen und Verletzungen und Brände können schnell passieren.

In einigen Schweizer Gemeinden ist das Abbrennen von Feuerwerk deshalb bereits heute verboten. In anderen gelten Einschränkungen. Informiere dich deshalb, bevor du Feuerwerk zündest. An den Verkaufsständen gibt es auch geräuschärmere Feuerwerkswaren wie Zuckerstöcke zu kaufen. (vro/pre)