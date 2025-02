Der neue Thermomix TM7. bild: zvg

Der neue Thermomix wird enthüllt und das Publikum flippt aus

Fans von Küchenmaschinen aufgepasst: Der neue Thermomix ist da. Das Publikum feiert den TM7 wie Apple-Fans ein neues iPhone. Doch lohnt sich die Investition von 1700 Franken?

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Das Unternehmen Vorwerk hat mit dem Thermomix einen echten Küchenklassiker geschaffen, der seit Jahrzehnten schon ein Verkaufshit ist. Nun ist mit dem TM7 die neueste Generation auf dem Markt, die sich sowohl optisch als auch funktional weiterentwickelt hat. Während einige das Gerät als unverzichtbaren Küchenhelfer feiern, halten andere es für überteuerte Spielerei.



Doch was genau bringt der TM7 mit sich?

Modernes Design und smarte Funktionen

Der neue Thermomix fällt sofort durch sein verändertes Design auf: Statt in klassischem Weiss ist er nun in mattem Schwarz gehalten – ein Wunsch, den laut Vorwerk 50 Prozent der Community geäussert haben. Auch die Materialwahl wurde überarbeitet, sodass nun über ein Drittel recyceltes Material zum Einsatz kommt. Zudem ist das Gehäuse flacher gestaltet, wodurch das Gerät kompakter wirkt.

bild: zvg

Ein weiteres zentrales Element ist das 10-Zoll-Multi-Touch-Display, das mit einer integrierten LED-Lichtleiste ausgestattet ist. Diese visualisiert in Echtzeit das Einfüllen von Zutaten und andere Aktionen, ähnlich einem «digitalen Zwilling». Ein Sensor erkennt, wenn etwas in den Mixtopf gegeben wird, und zeigt es sofort auf dem Bildschirm an.

Verbesserte Kochfunktionen und neue Modi

Der Thermomix TM7 bietet weiterhin eine Vielzahl an Kochmodi, hat aber einige entscheidende Verbesserungen erhalten:

«Offenes Kochen»: Der mit einem Magneten und Sensor ausgestattete Deckel ermöglicht es, das Gerät während des Betriebs zu öffnen – eine Funktion, die besonders für das scharfe Anbraten nützlich ist. Hierbei kann das Gerät Temperaturen bis 160 Grad Celsius erreichen.

Pasta-freundlich: Während beim TM6 lange Nudeln wie Spaghetti vor dem Kochen noch gebrochen werden mussten, ist dies beim TM7 nicht mehr notwendig – eine kleine, aber bedeutende Verbesserung.

Erweiterte Rezeptvielfalt: Das Rezeptportal Cookidoo bleibt erhalten, bietet aber nun individuell einstellbare Vorschläge sowie die Möglichkeit, eigene Notizen einzufügen. Der Zugang zu über 100'000 internationalen Rezepten bleibt jedoch weiterhin mit einem kostenpflichtigen Abo verbunden.

Neuer Motor: Laut Vorwerk ist der TM7 mit dem bislang leisesten Motor der Reihe ausgestattet.

bild: zvg

Überarbeitete Ausstattung und Zubehör

Nicht nur das Grundgerät wurde überarbeitet, sondern auch das Zubehör:

Neuer Mixtopf: Der 2,2-Liter-Topf verfügt über eine plissierte, hitzeisolierte Aussenhülle, wodurch er sich auch bei hohen Temperaturen sicher anfassen lässt. Das neue Verriegelungssystem ist nun ins Grundgerät integriert und erkennt automatisch den verwendeten Mixtopf.

Grösserer Dampfgarbehälter: Der überarbeitete Varoma fasst nun 6,8 Liter, genug für ganze Spargelstangen oder grössere Mengen an Gemüse.

Neues Gleit-Feature: Dank eines kleinen Schieberädchens lässt sich das Gerät jetzt leichter verschieben.

Innovativer Spatel: Der neue Spatel erinnert in seiner Form an ein japanisches Messer und enthält einen integrierten Messerdreher.

Preis, Verfügbarkeit und zukünftige Entwicklungen

Der Thermomix TM7 kann ab sofort für 1699 Franken vorbestellt werden und wird ab dem 7. April 2025 ausgeliefert. Kunden, die bereits ein beim Hersteller erhältliches Cookidoo-Abo für 36 Euro besitzen, müssen für die Nutzung auf dem TM7 jedoch auf das neue 60-Euro-Abo umsteigen.

Was passiert mit dem TM6? Laut Vorwerk wird das Vorgängermodell noch zehn Jahre lang mit Updates versorgt. Zudem wird es für den TM6 ein «Abschiedspaket» mit Zubehör wie einem zweiten Mixtopf, einem Spiralschneider und einem Slider geben. Wer kurz vor Markteinführung des TM7 einen TM6 gekauft hat, bekommt zudem die Möglichkeit, gegen Aufpreis auf das neue Modell umzusteigen.

Und was bringt die Zukunft? Vorwerk plant, den TM7 nachträglich mit KI-Funktionen und Sprachsteuerung auszustatten. Ein genaues Datum für diese Updates gibt es noch nicht, doch im Sommer 2025 soll zumindest Cookidoo ein umfassendes Facelift erhalten.

Fazit: Lohnt sich der TM7?

Der Thermomix TM7 bringt einige sinnvolle Neuerungen mit sich, darunter ein überarbeitetes Design, ein grösseres Display, neue Kochfunktionen und einen leiseren Motor. Das «Offene Kochen» und die erweiterte Temperatursteuerung sind klare Pluspunkte für Hobbyköche. Der höhere Preis sowie das teurere Cookidoo-Abo könnten jedoch für einige Nutzer ein Kritikpunkt sein.

Ob sich das Upgrade lohnt, hängt also stark von den individuellen Bedürfnissen ab. Wer bereits einen TM6 besitzt und zufrieden ist, wird mit dem neuen Modell vermutlich keine bahnbrechenden Unterschiede feststellen. Für Neukunden oder langjährige Thermomix-Fans könnte der TM7 aber eine attraktive Investition sein.

(t-online)