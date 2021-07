Schweiz

Wirtschaft

Alkohol-Verbot bei Migros: Debatte neu lanciert



Alkohol bei der Migros? Warum die Frage landauf landab bald diskutiert werden muss

Die Migros könnte bald wieder über die Alkohol-Frage entscheiden. Einzelne Delegierte wollen eine Urabstimmung provozieren.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Ja, der Online-Markt von Migros ist heute bereits voll mit Alkohol. Das fiel insbesondere im Corona-Jahr vielen auf, als pandemiebedingt Teigwaren, Saucen, Milch und eben Bier oder Wein online bestellt wurden. Letzteres vermisste man aber bislang in den Filialen vor Ort: Die Migros-Regale sind alkoholfrei.

Das war schon immer so und das wusste man landauf landab. Manche erinnerten sich gar an den Grund für diese ungewöhnliche Abstinenz: Der Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler, liebevoll «Dutti» genannt, wollte es so. Und daran hielten sich die Chefinnen und Chefs der Genossenschaft. Im Herbst könnte diese uralte Regel kippen, wie die «Sonntagszeitung» berichtete: Einzelne Genossenschaftsmitglieder sollen Anträge gestellt haben, über die «Alkohol-Frage» abzustimmen.

bild: keystone

Die Diskussion kommt nicht zum ersten Mal. Seit Jahrzehnten wird immer wieder das Verbot in Frage gestellt, das vermeintlich jeder ökonomischen Logik widerspricht. Zuweilen wird der orangene Riese gar als «heuchlerisch» bezeichnet, weil in Einkaufszentren regelmässig neben einer Migros ein Denner steht – oder im Internet selbst für Wein und Bier geworben wird.

Migros-Töchter verkauft schon lange Alkohol

So wurde sie etwa vor 25 Jahren geführt, als Migros das Edelwarenhaus Globus kaufte. Damals herrschte ein Tauziehen zwischen jungen und alten Manager-Generationen, zwischen der Duttweiler-treuen älteren Garde und jüngeren Kadermitgliedern. So wurde kritisiert, der Alkohol- und Tabak-Verkauf werde durch die Hintertür eingeführt. Der Vorwurf der Statuten-Verletzung und der Abkehr von historischen Unternehmenswerten wurde laut.

Die Debatte änderte jedoch nichts: 2003 fand der Online-Supermarkt «LeShop» (heute «Migros Online») eine Lücke in den Statuten, 2017 folgte die Übernahme von Denner, der durch sein breites Alkohol-Sortiment bekannt ist. Daneben gab es noch die vielen Voi- oder Migrolino-Läden, wo beinahe blasphemisch und sogar in Ausgangsvierteln wie der Zürcher Langstrasse Bier, Zigaretten und Schnaps verkauft wird.

bild: keystone

Der jüngste Versuch, die Migros bei der «Alkohol-Frage» neu zu orientieren, soll der «Sonntagszeitung» zufolge schon bald kommen. Anders als bei andere Detailhändlern, entscheidet darüber aber nicht ein CEO oder ein Verwaltungsrat «top to bottom»: Als basis-demokratische Genossenschaft liegt es an den über zwei Millionen Genossenschaftsmitgliedern, über die Ausrichtung des Unternehmens zu entscheiden. Das Alkohol-Verbot steht nicht etwa in einem formlosen Leitbild, sondern in den rechtlich bindenden Statuten der zehn regionalen Genossenschaften sowie des Genossenschaftsbunds.

Statuten verbieten Migros-Regionen den Verkauf von Alkohol und Tabak

Auf nationaler Ebene heisst es in den Statuten, dass sich die Regionen verpflichten, «auf den Verkauf von alkoholischen Getränken und Tabakwaren zu verzichten». Ein Antrag will dieses Verbot streichen, ein zweiter will ihn beibehalten. Beim dritten Antrag soll nur das Alkohol-Verbot kippen. Eine erste Abstimmung darüber wird es im November an der Delegiertenversammlung geben. Wird dort für eine Lockerung entschieden, kommt es zur Urabstimmung, wo alle zwei Millionen Genossenschaftsmitglieder befragt werden. Gibt’s von denen ein «Ja», werden wiederum die regionalen Genossenschaften selbst über ihre Ausrichtung in der «Alkohol-Frage» entscheiden können.

«Alkoholverzicht der Migros ist ein Heiligtum» Der frühere Migros-Finanzchef Mario Bonorand (78) ist überzeugt, dass sich die Delegierten der Migros-Genossenschaft im Herbst gegen den Verkauf von alkoholischen Getränken aussprechen werden. Der Alkoholverzicht sei ein Heiligtum.



Er könne sich nicht vorstellen, dass die Migros-Delegierten grünes Licht für den Verkauf von alkoholischen Getränken geben, sagte Bonorand in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen. Es sei ja nicht das erste Mal, dass diese Idee auf den Tisch komme.



Die Werte von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler seien immer noch sehr stark. Vom Kulturprozent bis hin zur demokratischen Genossenschaft – und eben auch dem Verzicht auf Alkohol und Tabak. Viele Delegierte sähen sich als Wächter von Duttweilers Vision.



Die Migros könne frische Impulse gut gebrauchen, so Bonorand weiter. Aber es müsse nicht gerade Alkohol sein. Damit könnte die Migros schätzungsweise 1,5 bis 2 Milliarden Franken mehr Umsatz generieren. Der Imageschaden und der Verlust an Renommee wären aber grösser. (sda)

Sprich: Die Diskussion könnte fast schon ähnlich landauf landab geführt werden, wie es die Schweiz bislang bei eidgenössischen Volksabstimmungen kannte. Einen Tag nach der Debatten-Lancierung in der «Sonntagszeitung» herrscht zwar – wohl ferienbedingt – Ruhe in den regionalen Genossenschaften. Aus dem Hauptquartier in Zürich heisst es, dass man «keine Häufung an Rückmeldungen zum Thema «Alkoholverkauf» festgestellt» habe.

bild: keystone

Angefragte Expertinnen und Experten warnen jedoch bereits. So sagt etwa Monique Portner-Helfer von der Organisation Sucht Schweiz einleitend, dass das Alkohol-Verbot schon lange verwässert wurde. Es habe aber bis heute positive Wirkung bei der Suchtprävention gehabt: «Man muss sich in die Situation von alkoholkranken oder abstinent lebenden Menschen vorstellen: Sie sind vielleicht froh darüber, wenn sie in einem Laden ihre alltägliche Einkäufe tätigen können, ohne an Alkohol erinnert zu werden». Das zeige sich bildlich in Dörfern, wo nur die Migros als Detailhändlerin präsent sei: «Dort musste eine Person einen grösseren Aufwand auf sich nehmen, um alkoholische Getränke kaufen zu können.»

«Heute ist es ja bereits möglich, sich für zwei Franken einen Rausch anzutrinken.»

bild: keystone

Grosse Sorgen äussert sie auch bei den Auswirkungen auf marktwirtschaftliche Fragen: «Wird der Preiskampf beim Alkohol grösser, wenn ein weiterer grosser Detailhändler solche Produkte verkauft? Heute ist es ja bereits möglich, sich für zwei Franken einen Rausch anzutrinken.» Würde der Preis noch weiter sinken, sei das aus Präventionssicht «fatal», sagt Portner-Helfer weiter.

Etwas diplomatischer äussert sich alt SP-Nationalrat Philipp Hadorn, der im Vorstand des Blauen Kreuzes ist. Er will die Möglichkeit, dass die Migros sich in der Alkohol-Frage umpositionieren könnte, nicht verteufeln. «Die ganze Diskussion kommt jetzt aber ohne Not auf: Die Migros fuhr jahrelang gut mit ihrer Entscheidung, keine Suchtmittel zu verkaufen. Es passte auch zu ihrer sozialen Linie: Duttweiler wollte als Grossist günstig Lebensmittel an Arbeiterinnen und Arbeiter verkaufen.»

Hadorn lässt die Frage offen, ob dies heute noch notwendig sei. «Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es viele Menschen in unserem Land gibt, die sich leider Gottes nicht immer beim Alkoholkonsum kontrollieren können. Ihnen half gewissermassen die Migros – und das jetzt über Bord werfen? Das verstehe ich nicht.»

