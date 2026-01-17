wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Trump verleiht WEF-Demonstrationswanderung nach Davos Aufwind

Trump verleiht WEF-Demonstrationswanderung nach Davos Aufwind

17.01.2026, 10:5217.01.2026, 10:52

Rund 600 Demonstrierende haben sich am Samstagmorgen von Küblis GR auf den Weg zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos gemacht. Die Teilnahme des US-Präsidenten Donald Trump am Wirtschaftstreffen mache die Gegenstimme noch wichtiger, so eine Sprecherin.

epa12654988 Protesters hold a banner reading &#039;Democracy instead of WEF dictatorship&#039; during a demonstration of the collective &#039;Strike WEF&#039; before the annual meeting of the World Ec ...
Demonstrierende am Samstagmorgen in Küblis GR.Bild: keystone

Deshalb seien Proteste gegen das WEF umso wichtiger, sagte Maeva Strub, Sprecherin des «Strike-WEF»-Kollektivs, das hinter der jährlich bewilligten Protestwanderung steht. Entscheidungen am WEF seien undemokratisch, da über die Bevölkerung hinweg und ohne Berücksichtigung ihrer Interessen entschieden werde.

Die Demonstrierenden fordern ein Ende von Kapitalismus und Kriegen, die den Klimakollaps vorantreiben würden, und setzen sich für eine bedürfnisorientierte Demokratisierung der Wirtschaft ein. Das Wachstum der Bewegung zeige, dass ihre Anliegen Gehör fänden.

An der Protestwanderung nahmen im vergangenen Jahr rund 400 Menschen teil. Trumps Teilnahme am WEF verleihe dem Protest zusätzlichen Auftrieb, was auf ein wachsendes kritisches Bewusstsein gegenüber der globalen Politik hindeute. (hkl/sda)

Mehr zum WEF:

Gründer Klaus Schwab ist nicht am WEF
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mehrere Tote bei Lawinenunglücken im Wallis: 2 Ex-Polizisten unter den Opfern
Nachdem am Donnerstag drei Schweizer Skitourengänger in Chamoson im Wallis von einer Lawine erfasst worden sind, starb ein 42-jähriger Mann noch vor Ort. Ein weiterer, ein 41-Jähriger, erlag nun am Freitag im Spital seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilt. Beide gehörten einst zur Kantonspolizei Wallis.
Zur Story