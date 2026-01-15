Am Montag beginnt in Davos das WEF. Bild: keystone

Zahlreiche Hochkaräter erwartet: Das ist die Gästeliste für das WEF

Am kommenden Montag beginnt das WEF. Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Vertreterinnen aus Wirtschaft und Gesellschaft am Wirtschaftsforum in Davos erwartet.

Eine Übersicht.

Politik

Insgesamt über 60 Staats- und Regierungschefs sind angemeldet. Das ist gemäss dem neuen WEF-Chef Børge Brende ein Rekord, wie er an einer Pressekonferenz am Dienstag erzählte. Unter anderem sind dies:

US-Präsident Donald Trump

US-Aussenminister Marco Rubio

US-Finanzminister Scott Bessent

US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj

Israel-Präsident Isaac Herzog

Premierminister der Palästinenserbehörde Mohammed Mustafa

Argentinien-Präsident Javier Milei

Stellvertretender chinesischer Ministerpräsident He Lifeng

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Bundeskanzler Friedrich Merz

Bundespräsident Guy Parmelin

Kanada-Ministerpräsident Mark Carney

Syrien-Präsident Ahmed al-Scharaa

Kolumbien-Präsident Gustavo Petro

Frankreich-Präsident Emmanuel Macron

Indonesien-Präsident Prabowo Subianto

Spanischer Premierminister Pedro Sánchez

Armenien-Präsident Vahagn Khachaturyan

Aserbaidschan-Präsident Ilham Aliyev

Belgischer Premierminister Bart De Wever

Kongo-Präsident Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

Ecuador-Präsident Daniel Noboa Azín

Finnland-Präsident Alexander Stubb

Griechischer Premierminister Kyriakos Mitsotakis

Niederländischer Premierminister Dick Schoof

Pakistanischer Premierminister Mian Muhammad Shehbaz Sharif

Polen-Präsident Karol Nawrocki

Katar-Preminerminister Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani

Serbien-Präsident Aleksandar Vučić

Singapur-Präsident Tharman Shanmugaratnam

Kommt am Mittwuch nach Davos: US-Präsident Donald Trump. Bild: keystone

Wirtschaft

Auch aus der Wirtschaft werden zahlreiche hochrangige Unternehmerinnen und Unternehmer erwartet. Rund 1700 Top-Manager sind angemeldet, davon 850 CEOs. Unter anderem sind dies:

Microsoft-Chef Satya Nadella

UBS-CEO Sergio Ermotti

Novartis-CEO Vas Narasimhan

Nvidia-Chef Jensen Huang

Anthropic-CEO Dario Amodei

Amazon-CEO Andy Jassy

Meta-Spitzenmanagerin Dina Powell McCormick

DeepMind-Ceo Demis Hassabis

Palantir-CEO Alex Karp

OpenAI-CFO Sarah Friar

Agility-Robotics Peggy Johnson



Mistral AI-CEO Arthur Mensch

Sierra-Co-Gründer Bret Taylor

UBS-Chef Sergio Ermotti. Bild: keystone

Internationale Organisationen

Auch dabei sind die Vertreter internationaler Organisationen und Aktivistinnen und Aktivisten verschiedener NGOs. Unter anderem sind dies:

UNO-Generalsekretär António Guterres

WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala

Weltbank-Präsident Ajay Banga

Nato-Chef Mark Rutte

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus

Leiter des Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationan Alexander De Croo

IWF-Chefin Kristalina Georgieva

Generalsekretärin der Internationalen Fernmeldeunion Doreen Bogdan-Martin

UNHCR-Chef Barham Salih

UNO-Generalsekretär António Guterres. Bild: AP/AP

NGOs

Fast 200 Führungskräfte aus der Zivilgesellschaft und dem sozialen Sektor – darunter Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und religiöse Organisationen sowie Experten und Leiter weltweit führender Universitäten, Forschungseinrichtungen und Thinktanks – werden ebenfalls an dem Treffen teilnehmen. Unter anderem:

Oxfam-Chef Amitabh Behar

Human-Rights-Watch-Chef Philippe Bolopion

Amnesty-International-Generalsekretärin Agnes Callamard

Internationales-Rotes-Kreuz-Generalsekretär Jagan Chapagain

WWF-Generaldirektorin Kirsten Schuijt

Oxfam-Chef Amitabh Behar. Bild: keystone

