recht sonnig
Die vollständige Gästeliste für das WEF 2026 in Davos

Am Montag beginnt in Davos das WEF.Bild: keystone

Zahlreiche Hochkaräter erwartet: Das ist die Gästeliste für das WEF

15.01.2026, 11:0415.01.2026, 11:04

Am kommenden Montag beginnt das WEF. Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Vertreterinnen aus Wirtschaft und Gesellschaft am Wirtschaftsforum in Davos erwartet.

Eine Übersicht.

Politik

Insgesamt über 60 Staats- und Regierungschefs sind angemeldet. Das ist gemäss dem neuen WEF-Chef Børge Brende ein Rekord, wie er an einer Pressekonferenz am Dienstag erzählte. Unter anderem sind dies:

  • US-Präsident Donald Trump
  • US-Aussenminister Marco Rubio
  • US-Finanzminister Scott Bessent
  • US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer
  • Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj
  • Israel-Präsident Isaac Herzog
  • Premierminister der Palästinenserbehörde Mohammed Mustafa
  • Argentinien-Präsident Javier Milei
  • Stellvertretender chinesischer Ministerpräsident He Lifeng
  • EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
  • Bundeskanzler Friedrich Merz
  • Bundespräsident Guy Parmelin
  • Kanada-Ministerpräsident Mark Carney
  • Syrien-Präsident Ahmed al-Scharaa
  • Kolumbien-Präsident Gustavo Petro
  • Frankreich-Präsident Emmanuel Macron
  • Indonesien-Präsident Prabowo Subianto
  • Spanischer Premierminister Pedro Sánchez
  • Armenien-Präsident Vahagn Khachaturyan
  • Aserbaidschan-Präsident Ilham Aliyev
  • Belgischer Premierminister Bart De Wever
  • Kongo-Präsident Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
  • Ecuador-Präsident Daniel Noboa Azín
  • Finnland-Präsident Alexander Stubb
  • Griechischer Premierminister Kyriakos Mitsotakis
  • Niederländischer Premierminister Dick Schoof
  • Pakistanischer Premierminister Mian Muhammad Shehbaz Sharif
  • Polen-Präsident Karol Nawrocki
  • Katar-Preminerminister Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani
  • Serbien-Präsident Aleksandar Vučić
  • Singapur-Präsident Tharman Shanmugaratnam
Kommt am Mittwuch nach Davos: US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

Wirtschaft

Auch aus der Wirtschaft werden zahlreiche hochrangige Unternehmerinnen und Unternehmer erwartet. Rund 1700 Top-Manager sind angemeldet, davon 850 CEOs. Unter anderem sind dies:

  • Microsoft-Chef Satya Nadella
  • UBS-CEO Sergio Ermotti
  • Novartis-CEO Vas Narasimhan
  • Nvidia-Chef Jensen Huang
  • Anthropic-CEO Dario Amodei
  • Amazon-CEO Andy Jassy
  • Meta-Spitzenmanagerin Dina Powell McCormick
  • DeepMind-Ceo Demis Hassabis
  • Palantir-CEO Alex Karp
  • OpenAI-CFO Sarah Friar
  • Agility-Robotics Peggy Johnson
  • Mistral AI-CEO Arthur Mensch
  • Sierra-Co-Gründer Bret Taylor
UBS-Chef Sergio Ermotti.Bild: keystone

Internationale Organisationen

Auch dabei sind die Vertreter internationaler Organisationen und Aktivistinnen und Aktivisten verschiedener NGOs. Unter anderem sind dies:

  • UNO-Generalsekretär António Guterres
  • WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala
  • Weltbank-Präsident Ajay Banga
  • Nato-Chef Mark Rutte
  • WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus
  • Leiter des Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationan Alexander De Croo
  • IWF-Chefin Kristalina Georgieva
  • Generalsekretärin der Internationalen Fernmeldeunion Doreen Bogdan-Martin
  • UNHCR-Chef Barham Salih
UNO-Generalsekretär António Guterres.Bild: AP/AP

NGOs

Fast 200 Führungskräfte aus der Zivilgesellschaft und dem sozialen Sektor – darunter Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und religiöse Organisationen sowie Experten und Leiter weltweit führender Universitäten, Forschungseinrichtungen und Thinktanks – werden ebenfalls an dem Treffen teilnehmen. Unter anderem:

  • Oxfam-Chef Amitabh Behar
  • Human-Rights-Watch-Chef Philippe Bolopion
  • Amnesty-International-Generalsekretärin Agnes Callamard
  • Internationales-Rotes-Kreuz-Generalsekretär Jagan Chapagain
  • WWF-Generaldirektorin Kirsten Schuijt
Oxfam-Chef Amitabh Behar.Bild: keystone

