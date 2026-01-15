Zahlreiche Hochkaräter erwartet: Das ist die Gästeliste für das WEF
Am kommenden Montag beginnt das WEF. Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Vertreterinnen aus Wirtschaft und Gesellschaft am Wirtschaftsforum in Davos erwartet.
Eine Übersicht.
Politik
Insgesamt über 60 Staats- und Regierungschefs sind angemeldet. Das ist gemäss dem neuen WEF-Chef Børge Brende ein Rekord, wie er an einer Pressekonferenz am Dienstag erzählte. Unter anderem sind dies:
- US-Präsident Donald Trump
- US-Aussenminister Marco Rubio
- US-Finanzminister Scott Bessent
- US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer
- Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj
- Israel-Präsident Isaac Herzog
- Premierminister der Palästinenserbehörde Mohammed Mustafa
- Argentinien-Präsident Javier Milei
- Stellvertretender chinesischer Ministerpräsident He Lifeng
- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
- Bundeskanzler Friedrich Merz
- Bundespräsident Guy Parmelin
- Kanada-Ministerpräsident Mark Carney
- Syrien-Präsident Ahmed al-Scharaa
- Kolumbien-Präsident Gustavo Petro
- Frankreich-Präsident Emmanuel Macron
- Indonesien-Präsident Prabowo Subianto
- Spanischer Premierminister Pedro Sánchez
- Armenien-Präsident Vahagn Khachaturyan
- Aserbaidschan-Präsident Ilham Aliyev
- Belgischer Premierminister Bart De Wever
- Kongo-Präsident Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
- Ecuador-Präsident Daniel Noboa Azín
- Finnland-Präsident Alexander Stubb
- Griechischer Premierminister Kyriakos Mitsotakis
- Niederländischer Premierminister Dick Schoof
- Pakistanischer Premierminister Mian Muhammad Shehbaz Sharif
- Polen-Präsident Karol Nawrocki
- Katar-Preminerminister Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani
- Serbien-Präsident Aleksandar Vučić
- Singapur-Präsident Tharman Shanmugaratnam
Wirtschaft
Auch aus der Wirtschaft werden zahlreiche hochrangige Unternehmerinnen und Unternehmer erwartet. Rund 1700 Top-Manager sind angemeldet, davon 850 CEOs. Unter anderem sind dies:
- Microsoft-Chef Satya Nadella
- UBS-CEO Sergio Ermotti
- Novartis-CEO Vas Narasimhan
- Nvidia-Chef Jensen Huang
- Anthropic-CEO Dario Amodei
- Amazon-CEO Andy Jassy
- Meta-Spitzenmanagerin Dina Powell McCormick
- DeepMind-Ceo Demis Hassabis
- Palantir-CEO Alex Karp
- OpenAI-CFO Sarah Friar
- Agility-Robotics Peggy Johnson
- Mistral AI-CEO Arthur Mensch
- Sierra-Co-Gründer Bret Taylor
Internationale Organisationen
Auch dabei sind die Vertreter internationaler Organisationen und Aktivistinnen und Aktivisten verschiedener NGOs. Unter anderem sind dies:
- UNO-Generalsekretär António Guterres
- WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala
- Weltbank-Präsident Ajay Banga
- Nato-Chef Mark Rutte
- WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus
- Leiter des Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationan Alexander De Croo
- IWF-Chefin Kristalina Georgieva
- Generalsekretärin der Internationalen Fernmeldeunion Doreen Bogdan-Martin
- UNHCR-Chef Barham Salih
NGOs
Fast 200 Führungskräfte aus der Zivilgesellschaft und dem sozialen Sektor – darunter Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und religiöse Organisationen sowie Experten und Leiter weltweit führender Universitäten, Forschungseinrichtungen und Thinktanks – werden ebenfalls an dem Treffen teilnehmen. Unter anderem:
- Oxfam-Chef Amitabh Behar
- Human-Rights-Watch-Chef Philippe Bolopion
- Amnesty-International-Generalsekretärin Agnes Callamard
- Internationales-Rotes-Kreuz-Generalsekretär Jagan Chapagain
- WWF-Generaldirektorin Kirsten Schuijt
(ome)