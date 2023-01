Nationalratskommission fordert Solarpflicht für alle Neubauten

Die zuständige Nationalratskommission will beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärtsmachen. Sie fordert eine Solarpflicht für alle Neubauten. Grössere bestehende Bauten - Wohngebäude ausgenommen - sollen mittelfristig mit Solarpanels ausgestattet werden müssen.

Das hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats (Urek-N) im Rahmen der Beratungen zum sogenannten Energie-Mantelerlass beschlossen, wie die Parlamentsdienste am Donnerstag mitteilten. Der Nationalrat berät die Vorlage voraussichtlich in der Frühjahrssession als Zweitrat.

Der Ständerat hatte im vergangenen Herbst erste Pflöcke eingeschlagen, im Nachgang aber insbesondere von Umweltverbänden Kritik geerntet. Anders als die kleine Kammer will die Nationalratskommission einen «Kompromiss zwischen Nutzungs- und Schutzinteressen» erreichen. So sollen etwa Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Biotopen von nationaler Bedeutung sowie in Wasser- und Zugvogelreservaten weiterhin ausgeschlossen bleiben.

(aeg/sda)