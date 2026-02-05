bedeckt-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Eigenmietwert-Abschaffung macht laut Studie Wohneigentum attraktiver

Eigenmietwert-Abschaffung macht Wohneigentum attraktiver – aber nicht überall

Die kommende Abschaffung des Eigenmietwerts dürfte Wohneigentum in der Schweiz noch attraktiver machen. Dabei gibt es jedoch starke regionale Unterschiede.
05.02.2026, 03:4105.02.2026, 03:41

Im aktuellen System mit Eigenmietwertbesteuerung ist Wohneigentum bereits in 57 Prozent aller Schweizer Gemeinden günstiger als Mieten, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Immobiliendienstleisters Wüest und Partner hervorgeht. Nach der Abschaffung werde dieser Wert auf 71 Prozent aller Gemeinden steigen.

Eigenheimbesitzer könnten bald keinen Eigenmietwert mehr bezahlen müssen - dafür wären aber weniger Abzüge möglich.
Wohnimmobilien zu besitzen wird laut einer Studie durch die Abschaffung des Eigenmietwerts attraktiver.Bild: keystone

Besonders in der Westschweiz sinken die Kosten für Wohneigentum durch den Wegfall des Eigenmietwerts. Laut Wüest und Partner profitieren insbesondere die Kantone Jura, Neuenburg, Freiburg und Wallis, sowie viele Gemeinden in der Waadt und Genf.

Miete in Zentralschweiz und Städten weiter im Vorteil

In vielen Regionen bleibt jedoch das Mieten einer Wohnung oder eines Hauses weiterhin günstiger. Dazu gehörten insbesondere die steuergünstige Zentralschweiz, die grossen Städte sowie touristisch geprägte Gemeinden.

Die hohe Nachfrage nach Wohneigentum, besonders in den Kantonen Schwyz, Zug und Nidwalden treibt die dortigen Immobilienpreise in die Höhe. Da durch die Eigenmietwert-Reform auch die steuerlichen Abzüge für Hypothekarzinsen wegfallen, komme es in hochpreisigen Märkten gar zu einer Erhöhung der Nettosteuerbelastung für Eigenheimbesitzer.

Wann genau der Eigenmietwert fällt ist indes noch offen. Die neuen Bestimmungen sollen nach einer Übergangsfrist in Kraft treten. Über deren Dauer entscheidet der Bundesrat auf Empfehlung des Eidgenössischen Finanzdepartements. Die Regierungskonferenz der Gebirgskantone forderte am Dienstag, den Eigenmietwert nicht vor 2030 abzuschaffen. (sda/awp)

Bis 2030: Mehrere Kantone wollen Eigenmietwert-Abschaffung hinausschieben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Moltbook erklärt: Wie KI-Agenten miteinander kommunizieren
Millionen KI-Agenten diskutieren in einem eigenen Forum miteinander – die Menschen schauen zu. Moltbook will zeigen, wie autonome künstliche Intelligenz wirklich ist. Doch entsteht hier ein echter Diskurs oder nur ein Echo aus Trainingsdaten?
Wohin führt es, wenn KI-Tools miteinander kommunizieren? Kann überhaupt ein Diskurs entstehen, wenn Programme, die ausschliesslich auf das Wissen zurückgreifen, welches bereits erdacht ist? Treffen dann nicht Diskutanten aufeinander, deren Wissensstand exakt derselbe ist, frei von Feinjustierung durch individuelle Erfahrungen? Alles schreit nach einem argumentativen Showdown zwischen Brockhaus-Büchern.
Zur Story