Fanny Smith und Nino Niederreiter tragen die Schweizer Fahne. Bild: swissolympic

Geheimnis gelüftet – dieses Duo trägt an der Eröffnungsfeier die Schweizer Fahne

Mehr «Sport»

Das Schweizer Duo, das bei der Eröffnungsfeier die Fahne tragen wird, ist bekannt: Es sind Skicrossfahrerin Fanny Smith und Eishockey-Star Nino Niederreiter. «Beide haben sich mit viel Beharrlichkeit und grossem Willen als Vorbilder etabliert und beide leben die Olympischen Werte Höchstleistung, Freundschaft und Respekt vor», begründet Chef de Mission Ralph Stöckli den Entscheid.

Smith ist nicht nur zweifache Weltmeisterin im Skicross, sondern gewann 2018 in Pyeong-Chang und 2022 in Peking jeweils Olympiabronze. Letztere erhielt sie erst Monate später, nachdem der Rekurs gegen ihre Disqualifikation wegen angeblicher Behinderung der Gegnerin gutgeheissen worden war. «Damals ist Fanny Smith um ein grosses Olympiaerlebnis gebracht worden. Einen solchen Moment erlebt sie nun hoffentlich als Fahnenträgerin und dann auch in den Olympiarennen in Livigno», sagt Stöckli.

Fanny Smith gewann bereits zwei Olympia-Medaillen. Bild: keystone

Die 33-jährige Waadtländerin freut sich sehr darauf, «diese starken und einzigartigen Emotionen mit dem gesamten Schweizer Olympia-Team zu teilen». Es sei «eine grosse Ehre und eine Anerkennung, die weit über sportliche Resultate hinausgeht».

Niederreiter, der seit 2011 in der NHL spielt und in dieser Saison seine 1000. Partie in der besten Eishockeyliga der Welt absolviert hat, hat sich schon lange als eine der wichtigsten Stützen in der Schweizer Nati etabliert. Er war beim Gewinn aller vier WM-Silbermedaillen dabei und wird nach 2014 zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. «Was Nino Niederreiter Tag für Tag leistet, ist absolut beeindruckend. Dabei ist er immer sich selbst geblieben und hat nie vergessen, woher er kommt», schwärmt Stöckli.

Anders als an Weltmeisterschaften ist Nino Niederreiter mit der Schweiz an Olympia in der Aussenseiterrolle. Bild: keystone

Der 33-jährige Bündner teilt mit: «Es ist eine riesige Ehre und ein unglaubliches Privileg, die Schweiz als Fahnenträger bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina zu vertreten. Ich bin sehr stolz, dieses Symbol unseres Landes vor der ganzen Welt tragen zu dürfen und ich freue mich sehr auf das bevorstehende Eishockeyturnier.»

Zwei olympische Feuer

Die Eröffnungsfeier wird am Freitagabend ab 20 Uhr steigen. Ausgetragen wird sie im Fussballstadion San Siro in Mailand. Nebst den Sportlern stehen auch Musikstars im Fokus: Mariah Carey wird ebenso singen wie Laura Pausini und der Tenor Andrea Bocelli. Am Ende werden zwei olympische Feuer entzündet: eines in Mailand und eines in Cortina d'Ampezzo.

Eismeister Zaugg ist schon da: Eismeister Zaugg Olympische Winterspiele in Mailand – na und? Ist da etwas?

Zahlreiche Nationen hatten schon vor der Schweiz ihre Fahnenträger bekannt gegeben. Unter anderem gehören dazu:

Lara Colturi (Albanien)

Katharina Schmid und Leon Draisaitl (Deutschland)

Mikko Lehtonen (Finnland)

Clément Noël (Frankreich)

Federica Brignone, Federico Pellegrino, Arianna Fontana und Amos Mosaner (Italien)

Mikaël Kingsbury (Kanada)

Martin Kranz (Liechtenstein)

Kajsa Vickhoff Lie (Norwegen)

Anna Gasser und Benjamin Karl (Österreich)

Kamil Stoch (Polen)

Nika Prevc und Domen Prevc (Slowenien)

(ram/nih)