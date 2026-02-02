recht sonnig
Der Trailer zu «Der Teufel trägt Prada 2» ist da

Meryl Streep and Anne Hathaway USA. Meryl Streep and Anne Hathaway in a scene from CWalt Disney Studios new film: The Devil Wears Prada 2 2026. PLOT: Follows Miranda Priestly s struggle against Emily ...
Meryl Streep und Anne Hathaway.Bild: www.imago-images.de

Im «Der Teufel trägt Prada 2»-Trailer wird wieder gestichelt

02.02.2026, 13:1402.02.2026, 13:14

Ein Trailer für den Film «Der Teufel trägt Prada 2» zeigt Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder vereint in ihren Rollen als Miranda, Andy, und Emily.

Mirandas frühere Assistentin Andy kehrt in dem Fortsetzungs-Film als neue Feature-Redakteurin zu Mirandas Hochglanzmagazin zurück. «Wir sind alle so begeistert», kommentiert die Modezarin diese Neuigkeit in stark sarkastischem Tonfall gegenüber einer entsetzten Emily.

Im ersten Film von 2006 hatte Andy als Mirandas neue Assistentin angefangen und musste sich dort ständig abfällige Bemerkungen von Miranda und ihrer gestressten Kollegin Emily zu ihrem Kleidungsstil gefallen lassen. Auch der Trailer des Fortsetzungs-Films zeigt wieder viele Sticheleien gegen die freundliche Andy. Emily äussert sich beim Wiedersehen abfällig über Andys Augenbrauen, und Miranda fragt verwirrt «Wer ist das?», als Andy sich in einer anderen Szene zu ihr ins Büro setzt.

Der Trailer zum Film:

Video: YouTube/KinoCheck

Erster Film basierte auf Roman von Lauren Weisberger

Die Modewelt-Satire «Der Teufel trägt Prada» basierte auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die zuvor für die langjährige «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour gearbeitet hatte. Vergangenen November war ein erster Teaser für die Fortsetzung der gefeierten Komödie erschienen.

Im neuen Trailer zu «Der Teufel trägt Prada 2» ist neben Streep, Hathaway und Blunt auch Stanley Tucci wieder in seiner alten Rolle zu sehen. Daneben sollen die Schauspieler Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux und Lucy Liu in neuen Rollen dabei sein. «Der Teufel trägt Prada 2» soll in der Schweiz ab dem 29. April 2026 in die Kinos kommen (in den USA am 1. Mai). (sda/dpa)

Mehr Film-News:

Sie können 2026 auf einen Oscar hoffen: «Sinners» führt vor «One Battle After Another»
