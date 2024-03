Nach Kritik: Samih Sawiris verkleinert sein Luxus-Hafen-Projekt am Urnerse

Um das Projekt möglich zu machen, muss das Grundstück noch von einer Industriezone in eine Tourismuszone umgenutzt werden. Ebenfalls noch abgewartet werden muss das Ergebnis der Volksinitiative «Isleten für alle», welche im Juni 2023 eingereicht wurde. Über deren Gültigkeit wird die Regierung im August befinden. Zu einer Abstimmung könnte es voraussichtlich im November kommen. (lak/sda)

Berücksichtigt werden müssten aber noch die Investitionskosten, welche für die öffentliche Hand anfallen werden. Beispielsweise bei einer Verlegung der Kantonsstrasse. Die genaue Höhe dieser Kosten müssten in einer der nächsten Projektphasen noch eruiert werden.

Um die regionalwirtschaftlichen und touristischen Auswirkungen des Projekts bereits in einer Frühphase erkennen zu können, habe die Regierung eine Potenzialstudie in Auftrag gegeben. Zwischenergebnisse zeigten, dass von einer einmaligen Wertschöpfung von 150 Millionen Franken und nach Inbetriebnahme von 14 Millionen Franken jährlich ausgegangen werden könne.

Baumann betonte mehrmals, dass die Zugänglichkeit auf dem ganzen Areal für die Öffentlichkeit gewährleistet sei. Den Vorwurf, dass das Projekt nur für bestimmte privilegierte Nutzerinnen und Nutzer zugänglich sei, werde damit in Abrede gestellt.

Ebenfalls vorgesehen ist eine Öffnung des bisher kanalgeführten Isentalerbachs. Es solle ein «natürlicher Flusslauf» entstehen, so Baumann. Auch das Isentaler Delta bleibe unverändert und solle naturnah aufgewertet werden.

Das Seeufer soll auf einer Länge von 200 Metern revitalisiert und für die Öffentlichkeit als Freizeit- und Bademöglichkeit zugänglich gemacht werden. Dafür soll die Bauenstrasse ab der Abzweigung der Isentalerstrasse bis zur Einfahrt in den Bauentunnel bergseits verlegt werden. Die Schiffsanlegestelle der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee wird um 150 Meter nordwärts verschoben.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass seine Idee einer Marina am Urnersee nun Realität werden könne. «Ich hoffe, dass es nun bei allen Akzeptanz findet.»

Das ursprüngliche Marina-Projekt sei auf ein Minimum reduziert worden, Samih Sawiris am Montag vor den Medien. Kleiner könne es nicht werden. Sonst sei die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gewährleistet, und es werde zu einem Verlustgeschäft. Aber er sei mit der nun vorliegenden Variante «sehr, sehr zufrieden», sagte Sawiris.

Neu misst dieser 37'000 statt 55’000 Quadratmeter, wie Isidor Baumann, Gesamtprojektleiter der Isen AG an der Medienkonferenz vom Montag auf dem Areal der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite sagte. Unter anderem wurde der Bootshafen, Herzstück des Projekts, um die Hälfte seiner Grösse verkleinert.

Der ägyptische Investor Samih Sawiris hat sein auf der Isleten UR geplantes Marina-Projekt einer Redimensionierung unterzogen. Um auf mehr Zustimmung in der Bevölkerung zu stossen, wurde der ursprünglich angedachte Projektperimeter um 30 Prozent verkleinert.

Der Initiant des Projekt Isleten, Samih Sawiris (rechts) und Gesammtprojektleiter Isidor Baumann während der Medienkonferenz am Montag.

Der Initiant des Projekt Isleten, Samih Sawiris (rechts) und Gesammtprojektleiter Isidor Baumann während der Medienkonferenz am Montag. Bild: keystone

Der ägyptische Investor Samih Sawiris will am Urnersee eine «Marina» mit exklusivem Hotel und Wohnungen bauen. Doch mit seinem Projekt ist Sawiris auf Kritik gestossen. Nun hat er eine deutlich bescheidenere Version davon vorgestellt.

