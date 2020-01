Forscherinnen und Forscher empfehlen CO2-Lenkungsabgabe auf Benzin

So umweltschädlich sind Schweizer Neuwagen im europäischen Vergleich

Dass jeder zweite Neuwagen in der Schweiz ein 4x4 ist, wirkt sich negativ auf den CO2-Ausstoss aus. Auch unsere SUV-Vorliebe trägt massgebend dazu bei, dass wir im europäischen Vergleich auf dem letzten Platz liegen – mit Abstand.

Nirgends auf der Welt ist die SUV-Dichte so hoch wie in der Schweiz. Im Jahr 2019 war jedes zweite Auto, das in der Schweiz verkauft wurde, ein 4x4. Das wirkt sich auch auf die Statistik aus. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz schlecht da: Sie landet bei der Studie der Branchen-Analysten von Jato Dynamics auf dem 23. und somit letzten Platz in Europa – und zwar abgeschlagen.

Mit 137.3 Gramm CO2 pro Kilometer liegt die Schweiz deutlich hinter den anderen europäischen Ländern. Die …