So will der Bundesrat die Gas- und Strom-Versorgung sichern

Gut vier Monate nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs informiert der Bundesrat vor der Sommerpause, wie er die Schweiz auf eine mögliche Gas- und Strom-Mangellage vorbereiten will. Klar scheint derzeit einzig: Das Risiko für Energieengpässe im Winter steigt.

Samuel Thomi / ch media

Der Ukraine-Krieg wirkt sich auch auf die Gasversorgungs in Europa und der Schweiz aus. Dies einerseits, indem Wladimir Putin dem Westen den Gashahn zudreht. Andererseits, weil aufgrund der Unsicherheit die Preise für Energie generell steigen. Zusätzlich kommt hinzu, dass sich wegen dem warmen und trockenen Wetter die Stauseen in den Alpen weniger schnell füllen. Dabei steht die Stromversorgung bereits unter Druck, weil mehrere Atomkraftwerke in Frankreich aus Sicherheitsgründen bereits stillstehen.

An seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat sich der Bundesrat darüber informieren lassen, wie sich die Gas- und Strombranche sowie die Verwaltung auf mögliche Energieengpässe im Winter vorbereiten. Während die Gasbranche inzwischen 3.8 der vom Bundesrat vorgegebenen 6 TWh zusätzlichen physischen Speicher im Ausland gesichert hat, und Offerten für den Rest vorliegen, drohen nun zusätzlich auch noch Engpässe in den Stauseen.

Bundesräte Parmelin und Sommaruga Bild: keystone

Erste Verhandlungsrunde mit Deutschland

Wie der Bundesrat am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, liegen die prognostizierten Zuflüsse in die Speicherseen inzwischen «unter der Norm». Bislang war die Landesregierung davon ausgegangen, dass Speicherseen für die Schweiz eine Rückfallebene seien.

Zudem hat mit Deutschland eine erste Verhandlungsrunde stattgefunden zu einem Gas-Abkommen. Wie weit die im Mai am WEF in Davos angekündigten Gespräche fortgeschritten sind, lässt der Bundesrat offen. Klar ist nur, dass rund drei Viertel der Gaslieferungen in die Schweiz durch Deutschland führen.

Wer sicher nicht frieren muss

Ebenfalls prüfen lässt der Bundesrat, wie in der Schweiz selber physische Gasspeicher aufgebaut werden könnten. Bislang existieren hierzulande keine. Entscheiden darüber will die Landesregierung im August.

Beschlossen ist dafür bereits, dass der Bund auf den Winter eine gross angelegte Gas-Sparkampagne plant. Und auch klar ist, wer bei einem effektiven Engpass im kommenden Winter nicht frieren soll: Haushalte sollen zu den geschützten Konsumenten zählen, schreibt die Regierung. Ausgenommen davon sind dagegen Bildungsinstitutionen und die öffentliche Verwaltung. Die Details des Kontingentierungsgesetzes will der Bund unter Konsultation der Industrie nun bis Ende August überarbeiten.