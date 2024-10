Angebote für Temporärstellen in der Schweiz gehen zurück

Die Erhebung basiert laut einer Sprecherin auf Zahlen der Stellenangebotsanalyse Textkernel Jobs Data. Die Daten stammen von nationalen Stellenbörsen, Websites von Organisationen und Websites von Personalvermittlungsfirmen. Für den Artikel seien die Gesamtzahl der in der Schweiz 2024 bislang ausgeschriebenen Stellen betrachtet worden, insgesamt knapp 1,2 Millionen Anzeigen. Im Finanzbereich seien es knapp 56'000 Anzeigen gewesen, bei den Temporärangeboten rund 98'000. Die Zahl der in diesem Jahr in der Schweiz ausgeschriebenen befristeten Stellen im Finanzbereich betrug 3176. (sda/awp)

Die Experten von Robert Walters gehen davon aus, dass die Nachfrage nach temporären Finanztalenten steigen wird, gerade in der Zeit gegen Ende Jahr. «Temporäre Finanzprofis ermöglichen es Organisationen, spezialisiertes Wissen ins Unternehmen zu holen, ohne langfristige Verpflichtungen einzugehen», hiess es in der Mitteilung.

