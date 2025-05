Strafbefehle gegen Genfer Bank Mirabaud in Sorgfaltspflicht-Fall

(Symbolbild) Bild: EPA/KEYSTONE

Die Genfer Staatsanwaltschaft hat vier Strafbefehle gegen die Privatbank Mirabaud und drei frühere Manager in einem Fall von verletzter Sorgfaltspflicht erlassen. Die Bank muss wegen verletzter Sorgfaltspflichten eine Million Franken Busse bezahlen. Zudem konfisziert die Staatsanwaltschaft 42,7 Millionen Franken.

Die Höhe der eingezogenen Gelder setzt sich aus 12,7 Millionen Franken an unrechtmässigem Gewinn und 30 Millionen aus dem Trustvermögen des Kunden zusammen, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Das Geld fliesst in die Genfer Staatskasse.

Die drei Beschuldigten müssen Bussen bezahlen. Vom damaligen Bankdirektor fordert die Staatsanwalt in den ausgehandelten Strafbefehlen eine Busse von 250'000 Franken. Ein ehemaliger Vermögensverwalter der Bank muss das gleiche Bussgeld bezahlen.

Der Ex-Bankverantwortliche für die gute Unternehmensführung erhielt eine Busse von 25'000 Franken, weil er gegen die Meldepflichten verstossen hatte.

Der Fall geht auf eine Information durch die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) aus dem Jahr 2020 zurück. Im wesentlichen mussten sich die Bank und ihre früheren Angestellten wegen Geldwäscherei aus Steuerbetrug, Verletzung der Sorgfaltspflichten im Finanzgeschäft und Verletzung der Meldepflichten verantworten.

Gemäss der Mitteilung hatte die Bank Mirabaud Gelder in einem Trust angelegt, die ein 2022 verstorbener Milliardär den US-Steuerbehörden entzogen hatte. Die USA ermittelten gegen diesen Mann.

Zudem identifizierten die Bank und die Beschuldigten die wirtschaftlich Berechtigten mehrerer Bankbeziehungen in diesem Zusammenhang nicht korrekt und informierten die MROS nicht. Neben den Strafbefehlen erliess die Staatsanwaltschaft eine teilweise Einstellungsverfügung und die Einziehungsverfügung. (sda)