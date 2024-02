Preisüberwacher Stefan Meierhans. Bild: KEYSTONE

Energie und Gesundheit sind die Sorgenkinder – auch 2023 mehr Meldungen an Preisüberwacher

Preisüberwacher Stefan Meierhans hat 2023 erneut mehr Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern erhalten – insgesamt 2775. In rund einem Fünftel der Fälle ging es um die Energiepreise.

Meierhans präsentierte seine Jahresbilanz am Montag in Bern. Im Vorjahr waren beim Preisüberwacher 2368 Bürgermeldungen eingegangen. Seit Ende 2021 habe sich die Anzahl solcher Meldungen fast verdoppelt, hiess es in einer Mitteilung. Die Entwicklung sei Ausdruck von wachsenden Sorgen in der Bevölkerung über steigende Lebenshaltungskosten.

20,4 Prozent der Meldungen betrafen den Bereich Energie. Auf Platz zwei der Rangliste folgt das Gesundheitswesen mit einem Anteil von 13,4 Prozent.

Besonders in der Pflicht sieht Meierhans in Zeiten der Teuerung staatsnahe Unternehmen. Als wesentliche Ergebnisse seiner Arbeit nannte er die Einigungen mit der Post und der ÖV-Branchenorganisation Alliance Swisspass. Im Falle der Post hätten geplante Preiserhöhungen um 40 Prozent reduziert werden können. (sda)